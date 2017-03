Premierul Sorin Grindeanu – se lucrează la foc continuu și se ține de Programul de Guvernare!

Luni seara Antena 3 s-a ocupat de premierul Grindeanu si de Guvernul Romaniei. Sigur putini romani au avut sansa sa intre in cladirea în care functioneaza de multe decenii institutia care concentreaza ”executivul” statului român. Aseara au fost prezentate pe larg imagini din interior, birouri, holuri si sala principala in care se deruleaza sedintele guvernuliui. Discutia cu premierul Grindeanu, a fost un adevarat interogatoriu, in doua faze, in cladirea Guvernului dar si in studioul de la Sinteza zilei. Pentru prima data un numar suficient de mare de redactori si comentatori politici, au acoperit cu intrebari si comentarii un spectru extrem de larg.



Dupa un scurt dialog cu premierul, Antena 3 a inceput sa difuzeze imagini inregistrate in timpul zilei la sediul Guvernului, inclusiv un dialog cu premierul Grindeanu, sub titlul „imagini spectaculoase din interiorul Guvernului Romaniei”. Ghidul jurnalistilor de la Antena 3 la turul din sediul Guvernului a fost Alina Petrescu, fosta moderatoare la acest post de televiziune, numita acum doua saptamani purtator de cuvant al Executivului. Alina Petrescu a vorbit si despre scurta experienta in aceasta functie. „Nu exista o scoala de prim-ministri. Eu am inteles responsabilitatea pe care colegii de partid mi-au dat-o, mie si colegilor mei. Poate niciun Guvern de dupa Revolutie nu a inceput cu ceea ce s-a intamplat in prima luna de guvernare. Chiar am avut o discutie cu un fost prim-ministru, cu domnul Tariceanu, si mi-a spus ca a avut o situatie, o greva in educatie. Dar nu se compara. A fost depasita aceasta situatie (protestele din strada – n.red). A fost vorba de comunicare, lucrurile au fost gresit intelese. In momentul asta se lucreaza la foc continuu.” Despre discutiile cu FMI: „Nu este o misiune extraordinara. Vom pune in practica toate masurile” Noi le-am spus vizunea noastra, vizunea data de Comisia Nationala de Prognoza, de tot ceea ce am spus atunci cand am construit bugetul, de cresterea economica pe care ne-am propus-o, de toate datele macroeconomice. Hotararea noastra este sa punem in aplicare programul de guvernare

Am avut acest dialog cu dansii, ne-am spus argumentele si vom urmari in continuare ca fiecare dintre masurile, pe care noi ni le-am propus, sa fie puse in practica

Pe fiecare masura pe care noi am adoptat-o s-a calculat si s-a facut o analiza cat se poate de serioasa la efectele pe care le are fiecare dintre masuri in economie

Noi am mai avut misiuni ale FMI, nu este o misiune extraordinara. Am mai avut, in 2014, cand s-au luat, de asemenea, masuri de relaxare fiscala

Toate lucrurile care ingrijorau s-au dovedit in final si FMI a venit dupa cateva luni si a spus: da, Guvernul a avut dreptate, au avut impact pozitiv asupra economiei, cresterea economica este sustenabila. De aceea va spus ca lucrurile sunt monitorizate si de catre noi, fiecare masura de asemenea si ne vom tine de programul de guvernare Despre relatia cu Victor Ponta si sicanele din PSD

„Nu-l vad pe Victor Ponta plecand din PSD, deci facand alte constructii L-am cunoscut pe Victor Ponta in 2002, eram la Timisoara, deja eram membru vechi, de 7 ani in partid. L-am cunocut in momentul in care a venit sa-si prezinte programul – candida pentru presedintia TSD. A venit impreuna cu echipa sa, Timisul i-a si dat sustinerea atunci (…) Refuz sa ma gandesc ca are alte scenarii care nu sunt legate de PSD”, a afirmat premierul Sorin Grindeanu.

El a subliniat ca daca un astfel de scenariu ar deveni realitate, ar fi foarte dezamagit.

„Cunoscandu-i foarte bine istoria, nu, ar fi o dezamagire pentru mine”, a mai spus prim-ministrul. „Totusi vorbim de un fost presedinte al PSD, un fost prim-ministru care impreuna cu PSD, cu echipa care l-a sustinut, a facut performanta la guvernare. Refuz sa ma gandesc la un asemenea scenariu si ar fi o dezamagire pentru mine”, a subliniat Grindeanu. Premierul ideal in varianta lui Grindeanu

„Cred ca o combinatie, o combinatie intre Adrian Nastase, Victor Ponta si Mugur Isarescu, asa o combinatie ar fi fost fericita si domnul Tariceanu pentru ca a fost o perioada in care lucrurile au mers foarte bine din punct de vedere economic. Eu cred ca asa, luat mai mult de la unii, mai putin de la altii, dar o combinatie ar fi fost ideala”, a declarat premierul.

Intrebat de Bogdan Chireac cat a pierdut Romania in urma protestelor de strada si care este pozitia Romaniei fata de o Europa cu mai multe viteze, Grindeanu s-a pronuntat pentru o Europa cu o singura viteza fiindca „asa am dovedit ca suntem mai uniti si mai puternici”. Premierul a evitat insa elegant subiectul protestelor si a prezentat pasii pe care vrea sa-i urmeze in programul de guvernare.