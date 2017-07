Premierul Tudose zice că vin 600.000.000 de euro în România de la UE. Se va introduce Declaratie de patrimoniu!

„Am reiterat foarte ferm ca nu vom introduce acel impozit suplimentar pe cifra de afaceri, ca suntem predictibili in ceea ce priveste sistemul financiar-fiscal si ca, din tot ce inseamna simularile noastre de acum si asteptarile noastre, vom ramane in tinta de deficit de 3%”, a declarat Tudose, la sediul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.Seful Executivului a mai spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor, Ionut Misa, si ca „devine din ce in ce mai clar” ca acest impozit nu poate fi introdus in aceasta forma.

„Dupa ce am vorbit ieri – am avut o intalnire cu domnul ministru de Finante, Ionut Misa, – devine din ce in ce mai clar ca nu poate fi introdus asa„, a mentionat Tudose.

Premierul a precizat ca a vorbit in timpul intalnirilor de la Bruxelles si despre o directiva europeana care prevede un „efort conjugat al statelor europene de transparenta si interconectivitate pe informatii financiare despre multinationale”.

„Am atins subiectul cu domnul presedinte Juncker asupra unei directive europene de anul trecut, care prevede, printre altele, un efort conjugat al statelor europene de transparenta si interconectivitate pe informatii financiare despre multinationale sau firme care isi externalizeaza profitul, ducand la scaderea artificiala a bazei de impozitare. Este o directiva foarte importanta si va trebui sa o implementam oricum. Dar aici vorbim despre principiul ca (…) fiecare agent economic sa-si plateasca impozitele acolo unde obtine profitul (…), fiindca el nu-si mai externalizeaza profitul, ci pur si simplu il ascunde in afara Uniunii Europene. (…) Trebuie sa gasim mecanisme aici, dar nu o sa implementam nimic (…) care sa rezolve un caz si sa strice, stiu eu, buna functionare a altor agenti economici corecti”, a aratat Tudose.

Intrebat ce se va intampla cu taxa de solidaritate, Tudose a raspuns: „Acolo simularile nu s-au incheiat”.

Totodata, chestionat daca se gandeste sa renunte si la declaratia de patrimoniu care ar fi fost necesara in eventualitatea introducerii impozitului pe venitul global, seful Guvernului a mentionat: „Nu poti sa ai un impozit pe gospodarii, pe tot ceea ce ai, fara sa declari exact ceea ce ai in patrimoniu. (…) Sunt strans legate”.

De asemenea, Tudose a precizat ca se indoieste ca in 2018 va putea fi implementata aceasta declaratie de patrimoniu.

„In ceea ce priveste declaratia pe venitul global, unde intra si partea de patrimoniu si tot, pana la urma aceea va fi calea sau destinatia finala. Cand vom putea aplica, cum o vom putea aplica este complicat. Trebuie foarte bine pregatita si din punct de vedere tehnic si din punct de vedere al acceptantei, sa inteleaga oamenii ce facem, de ce facem acest lucru. Ma indoiesc ca 2018 va functiona cu aceasta declaratie. (…) Nu este o sperietoare, este un lucru foarte bun pentru cetateni. (…) Este dificil de implementat acum, nu avem infrastructura pentru asa ceva si nici oamenii inca n-au inteles exact despre ce este vorba”, a mai afirmat Tudose.