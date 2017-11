Premierul Tudose, la Antena 3, legat de cursul euro/leu – „Poate e și o răzbunare a sistemului bancar”

Premierul Mihai Tudose a acuzat joi seara, la Antena 3, Banca Nationala a Romaniei ca este responsabila pentru o parte a deprecierii leului in fata euro, afirmand ca este nevoie de o discutie „foarte asezata si serioasa” cu conducerea bancii „despre ce se intampla si care ar trebui sa fie rolul BNR”.

Seful executivului a acuzat faptul ca in primavara acestui an BNR a redus depozitele obligatorii ale bancilor comerciale de la 10 la 8% iar acest lucru a „disponibilizat” 500 de milioane de euro, „dintre care 280 deja au plecat din tara”.

„BNR poate si trebuie sa intervina, nu a facut-o”, a continuat primul ministru, care a precizat insa ca, pe langa acest lucru, mai exista si alti „factori obiectivi” pentru deprecierea leului.

Printre acestia, subventiile la agricultura, in valoare de 3 miliarde de lei, iar cu o parte din acesti s-au cumparat ingrasaminte din import, „care se face din euro”.

Mihai Tudose nu exclude insa si o „razbunare a sistemului bancar”, dupa ce a criticat bancile ca inregistreaza profit zero sau pierderi in Romania.

Seful Guvernului si-a temperat insa sensibil tonul in ceea ce priveste multinationalele, afirmand ca unele dintre acesti actori economici „sunt cei mai seriosi, nu isi permit sa derapeze”.

Cele mai importante declaratii ale premierului.

Despre motiunea de cenzura

A fost o motiune din punct de vedere juridic, dar din punct de vedere continut a fost o manifestare ilogica

Sunt multi care doresc ca acest guvern sa nu isi atinga tinte. doresc ca ei sa ocupe acest loc. e un proces democratic de a dori sa iei locul cuiva. in parlament, au fost doua discursuri de motiune , unul a fost discursul liderului UDMR, care a avut si laude si critici. discursul pnl si usr da-te la o parte sa vin eu

In strada, doua sindicate mari care s-au disociat fata de aceasta mascarada.

Nu vine apocalipsa. nu poate nimeni sa ceara nimanui ca in 10 ani sa dotam toate scolile, sa reparam toate strazile. Lumea a inceput sa vada ca nu mintim. lumea a inceput sa simta cresterea economica.

Despre modificarea Codului Fiscal

Aveam de ales intre varianta rapida si 2019. Am ales varianta rapida

Nu e niciun impact pentru bugetele angajatorilor la salarii

Dorinta de nu e bine la orice

Au inceput cu vai, scad salarii, apoi nu scad dar nu ne cresc, apoi cresc foarte putin

Oameni care nu au facut un minim efort ca poate creste netul cu 10-15 lei, in schimb ii creste contributia la pensii, vor avea o pensie cu 15-20% mai mare. Credeti ca asta nu conteaza?

Tot cream statui la monstrii sacri dupa ce dispar, am uitat sa ne bucuram de ei cat ii avem. Am inceput sa gandim un program legat de centenar sa ne gandim un pic la cultura din Romania, la teatru, la a citi o carte

Ne aducem aminte de acesti oameni in momente foarte triste

Am discutat saptamana trecuta cu editorii, niste cifre absolut dezolante.

Nu facem ceva impotriva oamenilor, ci pentru ei. Adunam contributiile in trei. Niste baieti destepti plateau o parte, pentru angajat, nu platea jumatate din suma. Au venit controale, i-au prins, au contestat masura ca nu au platit partea lor. Au ajuns la CCR care a spus ca nu e constitutional ca stopajul la sursa sa fie fapta penala. Acum nu mai pot spune asta. Se reintroduce stopajul la sursa care devina fapta penala

Sunt peste 150.000 de firme care nu au platit, total sau partial. Sunt sume uriase, vorbim de miliarde

Al doilea argument: terminam cu ipocrizia. In fiecare an luam 4 miliarde si il bagam la asigurari sociale. Cu aceasta masura ne inchidem aproape pe zero

Devenise sport national, acumulai datorii, intrai in insolventa si nu mai plateai nimic

Daca continuam sa facem ce am facut in ultimii 27 de ani si ne asteptam la rezultate diferite nu o sa le vedem. Asta e definitia idiotului

Au fost mesaje publice, am fost placut surprins, de la mari angajatori pana la companii simbol, Coca Cola, a fost Kaufland, Petrom, o multime. Practic toti angjatorii si-au linistit angajatii. Ieri, intr-o discutie cu o companie foarte mare, cu o zona de IT foarte dezvoltata, se pare ca sunt niste probleme, le reglam pana la 1.

O reglare din impozit, acum sunt pe trei categorii: la stat si in privat, doua categorii. Zona de IT poate sa miste Romania mult mai repede in directia cea buna

La fel, persoanele cu dizabilitati

Pe legea salarizarii, care doreste o reasezare in normalitate – sunt consilieri ai unui secretar de stat cu salariul net mai mare decat ministrul. Mi se pare o nebunie. Aberatia s-a propagat in timp, care cu sporuri europene, care cu transfer

Nu se poate un consilier sa ia cat presedintele tarii. Aceste reglaje trebuie sa se faca, asta e

Despre cresterea economica si sustenabilitate:

Daca am ajuns sa ne fie rusine ca avem o crestere economica foarte mare … Era mai bine daca nu aveam?

Daca anul acesta ne inchidem pe o crestere economica in jur de 6 sper ca la anul sa fie mai mare

Estimarile Comisiei … stiti cum erau la inceputul anului? Erau mult mai proaste. FMI ne propavaduia sfarsitul in chinuri, ca deficitul, ca rectificarea, ca o sa luam foc cu totii, ca o sa ardem

Acum au revenit si au spus asa e, cum spuneti voi

Ponderea consumului in PIB e cea mai scazuta din Europa. In Germania e de doua ori mai mare

De ce sunt optimist? Aceasta crestere se datoreaza unor masuri pe care le-am luat in acest an si care pun bazele unei dezvoltari sustenabile si la anul. Noi nu am gasit niciun proiect pe care sa-l implementam.

Am inceput sa dam drumul la treaba. La anul incep constructiile de autostrazi, de spitale, care aduc plus valoare

Urmeaza sa fim acuzat ca avem deficitul sub 3% de catre cei care au cam derapat si care ne-au lasat tara pe un beculet rosu aprins

Suntem de vina ca a crescut PIB-ul, ca a cresut colectarea?

A fost azi o discutie absolut halucinanta despre venituri din colectarea TVA, sunt cu 278 mil mai mari, in conditiile in care TVA e cu un punct mai mic si tot nu e bine

Despre cursul leu-euro

Am o parte din explicatie, pentru cealalta va recomand calduros sa vorbiti cu BNR care ar trebui sa fie mai atenta

BNR poate si trebuie sa intervina, nu a facut-o

In aprilie BNR le-a spus bancilor ca sunt bune, solide si au redus depozitele la 8%, ceea ce a disponibilizat 500 mil euro, dintre care 280 deja au plecat din tara

BNR practic le-a dat voie sa scoata din rezerve 500 de milioane

Intrebati-i pe cei care se ocupa de acest lucru

Vorbim de separarea puterilor in stat, cred ca va trebuie sa avem o discutie foarte asezata si serioasa despre ce se intampla si care ar trebui sa fie rolul BNR

Mai sunt si factori obiectivi: s-au bagat 3 mld euro in agricultura. Ieri, un europarlamentar PNL de Cluj a avut o tirada extraordinara cum am nenorocit noi agricultura. E fabulos! Anul trecut nu s-au dat subventii tot anul, anul asta am dat 3 mld

O parte din acesti bani s-au dus pe ingrasaminte, s-a apelat la import, care se face in euro

Toate au venit la pachet cu dezvoltarea, daca aveam si un partener care isi facea lucrurile bine – sistemul bancar – nu cred ca lucrurile mergeau atat de sus

Poate e si o razbunare a sistemului bancar. Ghiciti ce: au inceput sa aiba profit

Sper ca o sa avem o discutie foarte serioasa cu conducerea bancii in acest sens, poate gresim noi

Voi fi nevoit sa am aceasta discutie, in calitate de prim ministru nu faci numai ce iti doresti

Despre atacurile la multinationale

Nu e adevarat, nu toti sunt asa. Poate o anumita zona a multinationalelor – cred ca sunt cei mai seriosi, nu isi permit sa derapeze

Pe anumite zone, sunt „noningerasi”, care au profitat de lacunele legislative. Nu au facut neaparat ilegalitati – daca legile le permit, si-au inchis pravalia si au plecat. Daca statul roman permite externalizarea profitului – haideti sa devenim un stat puternic, sa fim corecti cu cei corecti si invers fata de cei care ne cam iau de fraieri, asa

Despre fondurile europene

Sunt optimist. Daca gaseam niste proiecte mature stateam mult mai bine

Legea pensiilor

Stiu ca se fac simulari la nivelul ministerului Muncii, cat de repede putem sa o facem si in ce transe, ca atunci cand o punem in dezbatere publica sa avem raspunsul la toate aceste intrebari. E o lege foarte grea, poate cea mai grea

Relatia cu Iohannis: Institutional corecta

Relatia cu Dragnea: Buna

Relatia cu ministrii: Buna

Despre legile justitiei:

Cred ca anumite schimbari trebuie efectuate. Vrem un stat puternic, vrem ca puterile sa isi faca treaba, nici una sa nu fie sefa celeilalte, sa nu fie abuzuri. Nici politicul sa nu intervina in justitie, pentru ca e un dezastru, dar nici invers. Au fost abuzuri

Lucrurile trebuie sa inceteze si cred ca toata lumea isi doreste ca aceste lucruri sa inceteze

Vrem o tara normala dar o justitie independenta nu inseamna ca e sefa la toti

Despre protestele de strada

Unele dintre manifestari sunt justificate, normale si corecte. Altele sunt provocate. Cea de azi nu a fost una spontana, oamenii au fost adusi cu autocarele

Ultima dintre ele, in fata guvernului, a fost a medicilor de familie, care au dreptate, o democratie absolut dementiala. Stiati ca sunt patru culori de retete? Nici eu nu stiam. M-am intalnit cu ei, lucram, au dreptate

Au transformat medicul de familie intr-un mic SRL. Noi trebuie sa-l folosim ca medic, nu sa-l facem manager, cu jumate de timp pentru contabilitate

Care e cea mai importanta a lui si cea mai mare nerealizare