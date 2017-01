Presiunea lui Sebi Ghiță dă rezultate – Florian Coldea în procedură de părăsire veșnică a SRI!

Așa cum era de așteptat Florian Coldea va parasi SRI. Acesta cică a fost găsit nevinovat de comisia de anchetă!!! Desigur suntem in fața unei înțelegeri intre Coldea și instituțe. Era foarte greu de crezut ca dupa 12 ani de activitate, in care a servit pe toti, adică pe cei mai puternici decat el (inclusiv pe americani), să iasă cu brățările la mâini pe poarta SRI. Imaginațivă câți ar fi trebut să-l urmeze daca se apela la cătușe. Câți l-ar fi urmat după gratii din multe alte structuri ale statului. Așa că se apeleaza (negociat) la un gest de onoare (în activitatea lui pare ca a lipsit ONOAREA!) si individul a declarat că nu acceptă repunerea în funcţie și SRI accepta cererea de trecere a lui în rezervă.

Directorul Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a solicitat președintelui Klaus Iohannis trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, după ce acesta a cerut eliberarea din funcţie, informează un comunicat al SRI, remis marți.

SRI transmis un comunicat în care anunţa primele concluzii în acheta fostului prim adjunct al SRI. Comisia specială a precizat că din activitatea domnului Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie a general-locotenentului Florian Coldea. Acesta însă a cerut eliberarea din funcţie şi a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară. În acest sens, Directorul SRI, Eduard Hellvig, a solicitat Preşedintelui României trecerea în rezervă a domnului general-locotenent Florian Coldea.

În urma verificărilor efectuate de comisia constituită potrivit cadrului normativ intern, a fost întocmit un raport care clarifică toate aspectele vehiculate în spaţiul public privind activitatea domnului general-locotenent Florian Coldea, dar şi alte aspecte care ţin de activităţile unor cadre ale Serviciului care au fost vehiculate public, se arată în comunicat.

Menţionăm că s-a desfăşurat o investigaţie complexă, minuţioasă, cu privire la toate afirmaţiile din mass-media din ultima perioadă, fiind analizate aspectele vizate. Persoanele verificate au oferit tot sprijinul, au prezentat documentele necesare şi au răspuns complet tuturor întrebărilor.

În concluzia raportului, prezentat într-o şedinţă a Biroului Executiv al SRI, comisia specială a precizat că din activitatea domnului Coldea, supusă verificării, nu au rezultat elemente care să se constituie în încălcări ale legii sau normelor interne în vigoare. După prezentarea raportului, Biroul Executiv a decis repunerea în funcţie a domnului general-locotenent Florian Coldea.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Prim-adjunctul Directorului a solicitat Directorului SRI, domnul Eduard Hellvig, eliberarea din funcţie şi punerea la dispoziţia şi nevoile instituţiei, după aproape 12 ani de când exercită această funcţie. Prim-adjunctul Directorului a prezentat motive ce ţin de demnitatea şi onoarea militară şi de riscul afectării grave a activităţii instituţiei. În acest sens, Directorul SRI a solicitat Preşedintelui României trecerea în rezervă a domnului general-locotenent Florian Coldea. Atribuţiile funcţiei de Prim-adjunct al Directorului au fost preluate de domnul Eduard Hellvig, Directorul SRI.

SRI îşi reafirmă determinarea de a îndeplini asumat misiunile sale, în parteneriat cu toate instituţiile naţionale şi internaţionale cu care colaborează pentru apărarea intereselor de securitate naţională şi protejarea cetăţenilor români, la standarde euro-atlantice de profesionalism. SRI rămâne ferm în ceea ce priveşte transparentizarea instituţională şi respectarea procedurilor de evaluare şi control intern.

Președintele Iohannis a primit cererea privind trecerea în rezervă a lui Florian Coldea

Președintele Klaus Iohannis a primit marți cererea privind trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea.

„Confirmăm că președintele a primit cererea”, a precizat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al șefului statului, Mădălina Dobrovolschi.

Asa cum era de așteptat Klaus Iohannes face figurație – a luat act de ce se intampla in altă parte. Adica ni se spune ca stie. Si daca stie la ce i-o fi folosind? Comunicatul SRI este clar, Florian Coldea este o afacere internă a institutiei. Atât! In rest se retine la ce a fost obligat fostul șef al SRI, prin sacrificarea pionului Sebi Ghita, motivele pentru care Coldea a făcut acest gest (forțarea retragerii) „țin de demnitatea și onoarea militară și de riscul afectării grave a instituției”.

Cine urmează? Mutarea următoare are un singur nume CODRUȚA LAURA KOVESI.

Presedintele comisiei de control al activitatii SRI, Adrian Tutuianu, a anuntat marti ca i-a chemat la audieri pe directorul serviciului Eduard Hellvig si directorii adjuncti, pe 25 ianuarie la ora 11.00, in legatura cu informatiile legate de Florian Coldea aparute in spatiul public.

Horia D.R.