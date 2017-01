Prețul energiei electrice pentru populație va scădea cu cca. 2%! Oare de ce nu cu mai mult?

Consumatorii casnici vor plăti pentru energia electrică tarife mai mici cu 1,9% în medie, de la 1 ianuarie 2017, potrivit deciziilor luate de Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

ANRE a aprobat, pe 20 decembrie, o reducere cu 5,81% a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență începând cu 1 ianuarie 2017, la nivelul de 13,01 lei/MWh.

De asemenea, Comitetul de reglementare al ANRE a redus cu 1,6% în medie tarifele de tip Componenta de piață concurențială (CPC), care vor fi aplicate de furnizorii de ultima instanță de la 1 ianuarie.

„Luând în considerare reducerea cu 6,47% a tarifelor reglementate la energia electrică aplicate clienților casnici, precum și creșterea procentului de dereglementare la 80% în semestrul I al anului 2017, conform calendarului de eliminare a prețurilor reglementate la energia electrică convenit prin Foaia de parcurs din cadrul Memorandumului de Înțelegere semnat cu organismele europene și internaționale, estimăm o scădere, per ansamblu, cu circa 1,9% față de anul 2016, a prețului mediu al energiei electrice furnizate clienților casnici începând cu data de 01.01.2017”, se arată într-un comunicat al ANRE remis pe 20 decembrie.

Tot de la 1 ianuarie, tarifele de distribuție a energiei se vor reduce cu valori cuprinse între 3,8% și 9,4%, în funcție de fiecare operator în parte.

Energia electrică pentru consumatorii casnici a mai cunoscut ieftiniri și în acest an. La 1 ianuarie 2016, tarifele finale pentru populație au scăzut în medie cu 3,5%, iar, la 1 iulie, factura s-a diminuat cu 2%.

practic scaderea ar trebui sa fie cu mult mai mare.

In realitate energia electrica efectiv in factura are o pondere de nai putin de 30%. Restul se umfla datorita structurii tarifului, niste capuse care paraziteaza costul efectiv al energie elecrice.

Piața de energie electrică va fi complet liberalizată de la 31 decembrie 2017, potrivit calendarului stabilit în 2012.

Pana la urma nu ar fi exclus ca sa ajungem, in curand, la un cost egal cu zero pentru energia electrica. In unversul din care facem parte energia este gratis. Un mare savant contemporan, Mehran Keshe, continuator al renumitului Nicolae Tesla, a pus la punct un Generator Magrav care poate furnoza energie gratis.

