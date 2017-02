In perioada 30-31 ianuarie s-a desfasurat la Budapesta conferinta HOTCO, prima conferinta dedicata investitiilor hoteliere axate pe Europa Centrala si de Est si Caucaz, organizata de compania de consultanta din industria ospitalitatii Horwath HTL, reprezentata in Romania de Fivestar Hospitality.

Evenimentul a adunat peste 70 de vorbitori si 300 de delegati din 35 de tari.

De-a lungul celor doua zile, directorii de top ai mai multor jucatorii locali si internationali au vorbit despre cele mai importante probleme cu care se confrunta industria. Alexandru Sorin Ionescu, fondator si director FivestarHospitality, a moderat panelul dedicat atractivității domeniului investitiilor hoteliere in Romania.

La conferinta a participat si Khalaf Al Habtoor, Presedintele Habtoor Group Al, un investitor foarte activ in sectorul hotelier si imobiliar din Budapesta, cu un interes deosebit in Europa Centrala si de Est.

Totodata, in cadrul conferintei, Deutsche Hospitality a anuntat deschiderea primului hotel Intercityhotel din Europa de Est, in Budapesta, in 2019.

Sursa: Fivestar Hospitality