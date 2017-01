Prima jurnalistă care a anunțat izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a murit la 105 ani !

”Suntem întristați să anunțăm că, după o ilustră carieră ce s-a întins pe durata unui secol de știri, aclamata corespondentă de război Clare Hollingworth a decedat în seara aceasta în Hong Kong”, a scris familia sa într-un mesaj publicat pe Facebook adăugând că va fi ulterior publicată o declarație mai pe larg.

Hollingworth a făcut istorie cu descoperirea ei cu privire la faptul că Germania urma să invadeze Polonia și să înceapă al Doilea Război Mondial.

Ea a aflat această informație istorică la doar o săptămână după ce se angajase în primul său post de jurnalist la cotidianul britanic Daily Telegraph.

În vârstă de 27 de ani, Hollingworth a observat tancurile aliniate sub camuflaj la granița Germaniei cu Polonia, informează AFP.

Ziua următoare, ea a văzut autovehiculele blindate trecând prin dreptul hotelului la care era cazată, în orașul polonez Katowice.

Hollingworth a realizat materiale de presă din diverse țări precum Polonia, Germania, Algeria, Israel, India, Vietnam și China, iar anul trecut a publicat o carte de memorii intitulată ”Of Fortunes and War: Clare Hollingworth, first of the female war correspondents”.

De asemenea, jurnalista britanică a fost prima care i-a luat interviu șahului Iranului și a transmis corespondențe de presă din Beijing, în timpul căderii președintelui Mao, mai arată DPA.