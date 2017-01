Primaria cea darnică – trei milioane de lei pentru cultura brașoveană!

Doua milioane de lei vor finanta doar proiecte culturale prin ghidul de finantare iar un milion ar putea fi prevazut pentru ceea ce se va numi „Vara culturala”. Deocamdata, pana in 10 februarie, asociatiile, institutiile de cultura sau ONG-urile cu idei culturale sunt asteptate sa-si depuna proiectele pentru a obtine finantare de la municipalitate

Doua milioane de lei vor finanta doar proiecte culturale prin ghidul de finantare iar un milion ar putea fi prevazut pentru ceea ce se va numi „Vara culturala”. Deocamdata, pana in 10 februarie, asociatiile, institutiile de cultura sau ONG-urile cu idei culturale sunt asteptate sa-si depuna proiectele pentru a obtine finantare de la municipalitate. Sesiunea de depunere a proiectelor culturale a fost lansata deja si aduce noutati in acest an.

Ghidul de finantare este publicat pe site-ul Primariei Brasov, iar ONG-urile asociatiile sau institutiile de cultura pot depune proiectele pentru a obtine o cofinantare nerambursabila cuprinsa intre 20.000 si 80.000 de lei. Un eveniment poate fi cofinantat cu maximum 80% din bugetul total al proiectului.

Dupa 10 februarie vor incepe procedurile de selectie a proiectelor iar din comisie vor face parte si reprezentanti ai mediului cultural. Municipalitatea ar mai putea acorda un milion de lei pentru evenimente culturale in vara.

Anul trecut, au fost finantate 19 evenimente culturale independente propuse de ONG-uri, asociatii si institutii de cultura, altele decat cele din subordinea Municipalitatii.

Vifor Rotar