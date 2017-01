Primarul PSD, Gabriela Firea, vrea …discret la Președenție in 2019 si il impinge cu sila pe Dragnea ca Prim-ministru!

Gabriela Firea a susținut că acest obiectiv ar putea fi atins înca din anul 2017.

”Am sperat până în ultima clipă şi încă mai sperăm – cred că nu este totul pierdut pentru perioada următoare dacă suntem sănătoşi şi liberi ! – că persoana cea mai îndreptăţită care trebuie să fie si va fi prim-ministru în România , este preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Nu e vorba că afirmăm noi, cei de la PSD, cei care ştim ce a făcut Dragnea în fiecare zi, cât de mult s-a implicat în campanie şi a muncit (…) Persoana cea mai îndreptăţită este în continuare Liviu Dragnea. Are toată credibilitatea necesară, are şi popularitatea, are votul românilor şi este cel care a realizat programul de guvernare pe care îl vom aplica în perioada următoare’‘, a spus Gabriela Firea la Antena 3 .

„Faptul că din cauza unei condamnări nedrepte şi a unei legi neconstituţionale domnul Dragnea nu a putut să se propună la consultări pe domnia sa , cum era legitim şi a trebuit să formuleze o altă propunere, date fiind explicaţiile şi luările de poziţie publice ale preşedintelui României, ne pune într-o situaţie în care să fim trişti, dar să nu dezamăgim’‘, a adăugat ea.

Ea a precizat că ”suntem acum într-o etapă’ ‘, dar că PSD nu renunţă la proiectul Liviu Dragnea premier.

‘‘Îmi doresc ca înca din anul 2017 dl. Dragnea să fie premier.” , a subliniat cu optimism primarul general al Capitalei. Ce nu ne spune D.na Firea este ambitia ce-i „invaluie” pe amandoi primarii la moda azi. Dar mai ales pe d.l primar de Voluntari, care si-a propus in 2019 sa ajunga la Cotroceni. .. impingandu-si consoarta in fata. Dar cu discretie si… modestie, sa nu se prinda „mustaciosul” de Teleorman.

Ca el de mult si-a facut planul sa-i propuna pe altii (ca si pe Ponta) la rupt gatul in Palatul Victoria! Numai ca si presedintele PSD isi stie bine „drumul”. S-au prins si strategii din „echipa” lui Johanis ca il pot avea pe Dragnea adversar la Prezidentiale! Si vor sa-l „faca”…in al doilea dosar, ținut pe țeava… Oare de aceea trece Atlanticul, dl. Dragnea, cu premierul dupa el?

Nu cumva ca sa afle si noii sefi de la casa Alba, cum se fac dosarele pe la noi? (ddr)