Primul copil al anului 2017 la Brasov este o fetita

Imediat dupa ea au venit pe lume alti sapte copilasi la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Dr. Aurel Sbarcea. Toti copiii sunt sanatosi, dar unii dintre ei inca sunt internati, pe sectia de Terapie Intensiva, pentru ca s-au nascut inainte de vreme. Cel mai voinic bebelus nascut la inceputul anului are 4 kilograme, in timp cel mai slabut copilas cantareste doar 800 de grame.

Potrivit dr. Mircea Preda, directorul medical al Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea”, spune ca 3 nasteri au fost inregistrate in cursul noptii, iar in aceasta perioada au venit pe lume mai multe fete decat baieti – raportul fiind de cinci la trei.

Traditia spune ca bebelusii veniti pe lume in prima zi a anului sunt cei mai norocosi și vor avea succes in viața. Mai mult, familia unui copil nascut in Noul An va avea succes in anul respectiv. In popor se spune ca micuții nascuți de Revelion nu vor fi afectați de niciun element malefic și vor fi feriți de inec.

