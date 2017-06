Primul parlamentar de Brașov exclus din partid! Cine urmează?

Parlamentarul de Brașov, maramureșan la origine, avocat, doctor în management, a reacționat destul de vehement la vestea excluderii.

Iată declarație a lui Remus Borza după ce a fost exclus din ALDE:

”Am luat act de decizia Biroului Politic Executiv de excludere a subsemnatului din ALDE. Primesc aceasta hotarare cu regret si ingrijorare. Nu in ceea ce ma priveste, ci in ceea ce priveste viitorul acestei constructii politice, ALDE. Este descalificant si dezonorant pentru un partid ce se pretinde liberal, sa sanctioneze delictul de opinie cu excluderea, marginalizarea si ostracizarea celor care nu respecta „disciplina de partid”, celor care nu se supun neconditionat conducatorului mult iubit, celor care refuza sa faca parte din cooperativa. Daca D-ul Tariceanu va continua sa excluda din partid, in medie, cate un parlamentar indezirabil pe luna, in curand va ramane singur sa stinga lumina la ALDE.

Pe 21 iunie am votat pentru stabilitate sociala si responsabilitate politica. Alti colegi au inteles sa dea satisfactie unor leaderi raniti in orgoliu propriu de emanciparea, perceptia publica si evolutia unui premier care incepea sa devina o amenintare pentru sforarii partidelor care l-au propulsat. Evident, exista multa lasitate in politica romaneasca, multe conivente si complicitati de tip mafiot, vulnerabilitati si nevoi pe care cei ce se considera atotstiutori si atotputernici se pricep atat de bine sa le exploateze. Eu nu inteleg sa fiu sluga nimanui, cu atat mai putin a unui presedinte de partid.

Eu am un singur stapan: Poporul Roman. Asta trebuie sa inteleaga toti parlamentarii, prin raportare la art.69 din Constitutie, ca noi suntem in serviciul poporului si nu in serviciul conducatorilor. Printr-o astfel de conduita vom reda increderea, prestigiul si onoarea institutiei fundamentale a unei natiuni, Parlamentul.

Exista un deficit de democratie la toate partidele traditionale romanesti, tendinte autocrate la toti conducatorii, demagogie, populism si clientelism politic in exces. Probabil n-au invatat nimic din lectia franceza, dupa cum n-au invatat nimic nici din episodul „Colectiv”. Romanii au nevoie de o clasa politica onesta, nationala, asumata si vizionara, care sa reformeze statul, institutiile si marile sisteme publice, fie ca vorbim de administratie, invatamant sanatate etc. O clasa politica care sa dea dovada de pragmatism si eficienta in lupta cu birocratia, coruptia, evaziunea fiscala si excluziunea sociala.

Am demonstrat ca exista viata si dupa insolventa. Va exista viata politica, in ceea ce ma priveste, si dupa ALDE. Eu sunt un om muncitor, tenace si perseverent in a cultiva si implementa niste principii si valori pe care s-a cladit insasi natiunea romana: onoare, demnitate, munca, dreptate si curaj. Eu de abia am intrat in politica. Altii ar trebui sa iasa. Cei care au contaminat si otravit, de mai bine de 20 de ani, societatea si clasa poltica romaneasca. La un moment dat voi iesi si eu. Dar, doar, atunci cand imi voi fi realizat obiectivul politic.O Romanie civilizata, europeana si prospera”.