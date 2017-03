Dupa vizita FMI – principala „problemă”: NU măriti pensiile si salariile; solicitați… imprumuturi de la FMI! Adică, stati în lanțuri! …

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit joi, la Palatul Cotroceni, cu delegația FMI pentru România. Așa cum sta bine unei instituții mondiale, care ne-a mai tinut în genunchi cu ajutorul lui Basescu, a început să ne tragă de urechi. Măriți pensiile si salariile și o faceti fără acordul noastru? N-ați mai luat credite de la noi, cum vă permiteti?! Vorbiți de investiții, de programe de dezvoltare fără bani de la FMI și BM?



Administrația Prezidențială informează, într-un comunicat că întrevederea a avut ca scop prezentarea principalelor concluzii ale misiunii periodice de evaluare, în virtutea statutului României de țară membră a Fondului Monetar Internațional Temele abordate s-au axat pe evoluțiile economice recente ale României, șeful misiunii FMI subliniind „necesitatea unor politici economice sănătoase, care să consolideze creșterea economică din ultimii ani a României, mai ales în contextul în care actualul cadru fiscal-bugetar prezintă o serie de riscuri și vulnerabilități”. Programul politic al partidului castigator in alegeri, nici nu a contat pentru presedintele României si FMI. A fost total ignorat !

Administrația Prezidențială arată, în cadrul întâlnirii, că a fost prezentată nevoia de a regândi trendul politicilor economice al PSD, retinandu-ne doar că sunt doar politici și măsuri axate pe stimularea puternică a consumului, S-a refuzat luarea la cunostinta a existentei in programe a acelor politici de susținere a investițiilor și a promovarii de structuri productive a economiei României .



Gad la gand cu bucurie; ce potriveala : Reprezentanții FMI au arătat că: România are nevoie de creșterea performanțelor în absorbția fondurilor europene (soldate cu ZERO in guvernul Ciolos) și recomandarea generala privind… îmbunătățirea semnificativă a colectării veniturilor de către ANAF, dar și de asigurarea predictibilității și susținerea în continuare a luptei împotriva corupției” , se precizează în comunicat.

La rândul său, in clasicul limbaj de lemn , presedintele Johannis a menționat papagaliceste… importanța creșterii încrederii în economia României, prin politici publice credibile, eficiență și transparență a cheltuielilor publice, dar și printr-un cadru competitiv pentru mediul de afaceri. Vorbe goale !!

În încheierea întrevederii, a fost reafirmată dorința de a continua colaborarea bună dintre România și Fondul Monetar Internațional, astfel încât climatul economic general să fie stabil și favorabil creșterii prosperității. Lipeste… incurajarea ca de Sfintele Pasti, se ieftinesc ouale rosii! Vopseaua, inclusa in pretz !! Nimic despre Salarii? Pensii? Cheltuieli pentru sanatate si educatie? Acum prea le vreti pe toate deodata…



D. D. Rujan