PRO-COMUNISMUL LUI NEW YORK TIMES o spune clar: 44% dintre americani preferă să traiăscă într-un sistem socialist.

Putini occidentali au inteles ori inteleg comunismul. Asta se reflecta nu doar in lipsa lor de cunostinte privind istoria comunismului ori viata sub comunism, dar mai ales in sentimentele favorabile ale tinerilor occidentali fata de comunism. Majoritatea dintre ei au auzit de Robben Island (unde Nelson Mandela a fost intemnitat pentru multi ani dupa ce a fost gasit vinovat in instanta de terorism) dar nu pot identifica pe nume nici macar un singur gulag sovietic ori pe cel romanesc de la Canalul Dunarea-Marea Neagra.

Conform unui sondaj de opinie efectuat toamna asta in Statele Unite, 23% dintre tinerii intre 21 si 29 de ani il considera pe Stalin un „erou”, si un procent aproape identic il considera „erou” si pe dictatorul comunist al Coreei de Nord, Kim Jong Un. [Detalii: Conform aceluiasi sondaj, doar 71% dintre ei stiu ce inseamna comunismul si 44% dintre ei prefera sa traiasca intr-un sistem socialist. Ne-am astepta ca generatia tinara sa fie mai bine informata asupra comunismului si ororile lui, considerind ca in cei 100 de ani de comunism au fost exterminate, fie direct (adica executati) ori indirect (adica prin politici extreme care au cauzat moartea), 100 de milioane de oameni. Adica 1 milion de fiinte umane pe an. . [Detalii: http://thefederalist.com/2017/ 11/01/study-nearly-half-millen nials-prefer-socialism-capital Ne-am astepta ca generatia tinara sa fie mai bine informata asupra comunismului si ororile lui, considerind ca in cei Niciodata in istoria omenirii nu a mai existat un sistem politic atit de crud si antiuman. Incepind cu Lenin, continuind cu Stalin si ceilalti lideri sovietici, cu Mao si ceilalti lideri comunisti chinezi, apoi vietnamezi, coreeni, combodgieni, europeni (romani, albanezi, etc) si, dincolo de Ocean in America Latina, cu Fidel Castro, comunistii si teroristii fanatici de stanga din Uruguay si Argentina, cu viciosii teroristi comunisti peruani ai lui Sendero Luminoso (care in decurs de 12 ani intre 1980 si 1992 ani au ucis peste 69.000 de oameni), si cu comunistii din Colombia si Venezuela, usor se ajunge la 100 de milioane de persoane exterminate de acesti monstri ai istoriei care au dobindit puterea promitind libertatea dar au impus dictatura si genocidul.

New York Times, ziar cu o circulatie zilnica de aproape 2 milioane. New York Times a refuzat, cu incapatinare, sa condamne comunismul, fie el in Rusia, China ori chiar in Romania. Invatam multe detalii privind vaga simpatie a lui New York Times pentru comunism din cartea recent publicata a lui Anne Applebaum si intitulata How Stalin Hid Ukraine's Famine from the World („Cum a reusit Stalin sa ascunda foametea din Ucraina de restul lumii"). Cu toate ca subiectul principal al cartii e oribila foamete din Ucraina din anii 1932-1933, cartea da detalii abundente privind modul in care propaganda stalinista, preluata naiv de presa occidentala, dar mai ales de New York Times, a ascuns de restul lumii una din cele mai mari tragedii din istoria comunismului si mai ales a vecinilor nostri ucrainieni.

In 1929 Stalin a inceput colectivizarea fortata a agriculturii in Uniunea Sovietica. Milioane de tarani, dar mai ales chiaburi (kulaks), au fost deposedati de pamint, vite, animale si uneltele de munca agricole, si au fost fortati sa intre in colhozuri. Milioane dintre cei care s-au opus au fost exterminati, impuscati, ori mutati cu forta in Siberia unde au murit. Politica stalinista a avut un impact deosebit de grav in Ucraina unde intre 1932 si 1933 au murit aproape 4 milioane de tarani. Din fericire, la vremea aceea Basarabia inca facea parte din Romania Mare, taranii de acolo fiind scutiti, pentru o vreme, de teroarea stalinista.

In toamna lui 1932 agentii teroarii staliniste au invadat Ucraina confiscind din gospodariile taranilor tot ce au aflat: griu, porumb, cartofi, sfecla, varza, animale. Rezultatul a fost un dezastru si o foamete fara precedent . Presa sovietica, tinuta din scurt de Stalin si propagandistii lui, nu a mentionat foametea de fel. La fel, de fapt, ca si presa occidentala.

Pe vremea lui Stalin, jurnalistii occidentali locuiau in Moscova si nu li se permitea sa iasa din capitala sovietica decit cu aprobarea autoritatilor sovietice, deseori intovarasiti de oficialitati sovietice, trebuiau sa urmeze traseie stabilite in prealabil de autoritati, si se puteau opri in localitati, vizita obiective si lua interviuri doar la indivizi autorzati de autoritatile sovietice. Articolele erau citite indeaproape de cenzorii sovietici si, inainte ca ele sa fie transmise prin telegraf in Occident, trebuiau semnate si stampilate de autoritatile sovietice. Majoritatea jurnalistilor scriau din auzite, repetind informatii si propaganda publicata in presa stalinista. Contacte directe cu oamenii de rind erau imposibile, si stirile din provincie lipseau aproape cu desavarsire.(InfoMd).