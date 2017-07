Proba practică a examenului de obținere a permisului auto, inregistrată video si audio incepând de azi

Inregistrarea va fi facuta cu sisteme tehnice de monitorizare care vor fi instalate pe masinile folosite la sustinerea acestei probe. Nu se va inregistra proba practica pentru categoriile AM, A1, A2 si A.

Sistemul tehnic de monitorizare se instaleaza intr-un punct fix, in autovehiculul pe care este afisata vizibil mentiunea „EXAMEN” si se orienteaza paralel cu partea carosabila, astfel incat sa surprinda traficul pe directia de deplasare a masinii, iar datele sunt stocate astfel incat sa permita identificarea exacta a inregistrarilor dupa examinator, ziua si ora examinarii.

In cazul in care candidatul contesta rezultatul probei practice, inregistrarile vor fi puse la dispozitia instantei competente.

Sistemul de inregistrare audio-video va fi operational la serviciile publice comunitare din Bucuresti si judetul Ilfov, iar in zilele urmatoare acest mod de desfasurare a probei practice se va aplica, etapizat, la toate serviciile judetene.