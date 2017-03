Procesul Ferma Băneasa l-a lăsat pe Truica fără rezidenţa în Monaco

În dosarul ”Ferma Băneasa”, pe lângă cei 23 de inculpaţi care sunt cercetaţi, alţi 80 de martori vor fi audiaţi, începând cu termenele viitoare. Magistraţii de la Curtea de Apel din Braşov au admis cererile unor părţi din proces, pentru ca toţi martorii audiaţi în faza de urmărire penală să dea declaraţii în sala de judecată

Deşi au fost fixate termene de judecată odată la două săptămâni, în speranţa că procesul se va încheia mai repede, planurile au fost date peste cap. În Dosarul ”Ferma Băneasa”, pe lângă cei 23 de inculpaţi care sunt cercetaţi, alţi 80 de martori vor fi audiaţi, începând cu termenele viitoare. Magistraţii de la Curtea de Apel din Braşov au admis cererile unor părţi din proces, pentru ca toţi martorii audiaţi în faza de urmărire penală să dea declaraţii în sala de judecată.

Între timp, dintre numele grele din dosar, doar Remus Truică şi-a susţinut nevinovăţia în faţa instanţei, până acum. La termenul de vineri milionarul Remus Truică a fost nerăbdător să ajungă în sala de judecată. Procesul a început la ora zece dimineața, iar şedinţa de judecată s-a încheiat după opt ore. În prima parte a zilei, Remus Truică a răspuns la întrebările procurorului de caz, dar şi ale avocaţilor celorlalţi inculpaţi. Într-una dintre discuţiile purtate cu un apărător s-a vorbit despre presiunile pe care procurorii le-ar fi făcut asupra milionarului. Truică a declarat în faţa instanţei că a fost supus unei presiuni din partea procurorului pentru a face un denunţ pe care de altfel l-a refuzat.

De la începutul procesului și până acum, omul de afaceri Remus Truică nu a lipsit de la niciun termen de judecată. Chiar şi aşa, numai faţă de el şi de autointitulatul prinţ Paul al României magistraţii au menţinut măsura controlului judiciar. Acest lucru l-a afectat pe Remus Truică pentru că nu poate părăsi ţara, iar de aceea omul de afaceri şi-a pierdut şi rezidenţa din Principatul de Monaco, unde pe 24 februarie i-a expirat buletinul.

Pentru că nu a mai călcat în Monaco de mai bine de doi ani, Remus Truică s-a stabilit la luxoasa sa vilă de la Snagov.

Nici financiar milionarul nu o duce prea bine. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupție au pus sechestru pe averea sa încă din vara anului trecut. In cazul lui a fost pus sechestru pe conturile din patru banci, pe 12 terenuri, pe luxoasa vilă de la Snagov, pe un apartament din Bucureşti şi o casă din Braşov, dar şi pe acţiunile ce le deţine la mai multe companii. Şi Paul al Romaniei are conturi în valoare de patru milioane de euro blocate şi are sechestru pe mai multe terenuri din Prahova, un imobil din Sinaia, dar şi pe acţiunile pe care le are la trei firme din ţară.

Următorul termen de judecată a fost stabilit de instanţă pentru data de 24 martie. Remus Truică, Paul al României, jurnalistul Dan Andronic şi ceilaţi 20 de inculpaţi din dosar sunt acuzaţi, printre altele, de trafic de influenţă, dare şi luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat. Procurorii DNA anchetează retrocedările ilegale ale unor imobile şi terenuri din Pădurea Snagov şi Ferma Regală Băneasa. Prejudiciul calculat de anchetatori depăşeşte suma de 145 de milioane de euro.

