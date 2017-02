Procurorul abuziv PAPICI Lucian PLANTAT CU DEDICAȚIE să-l „radă” pe Dragnea...

Iata plangerea penala in care Liviu Dragnea il demasca pe Lucian Papici :

„La data emiterii rechizitoriului Papici Lucian nu mai detinea in mod legal functia de conducere in DNA… Papici nu avea calitatea oficiala aratata in cuprinsul actului procesual si ca atare rechizitoriul intocmit este afectat de nulitate absoluta.. . La dosar exista acte procesuale intocmite cu nerespectarea formelor legale si cu sfidarea adevarului… Am fost condamnat in mod nelegal”…

Vestitul procuror abuziv Lucian Papici este acuzat de uzurparea functiei si de uzurparea calitatii sale oficiale de magistrat in timpul mandatului de sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul DNA. Pe langa aceasta, Papici mai este acuzat si de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, de abuz in serviciu contra intereselor publice, de represiune nedreapta si conflict de interese.

Toate aceste acuzatii se regasesc in cuprinsul plangerii penale formulate de presedintele Camerei Deputatilor liderul PSD Liviu Dragnea in data de 2 februarie 2017, pe care Lumeajustitiei.ro o prezinta in exclusivitate. Infractiunile de care Dragnea il acuza pe Papici ar fi fost savarsite in 2013, in perioada in care procurorul DNA lucra dosarul „Referendumului” , finalizat cu trimiterea in judecata a liderului PSD si mai apoi cu condamnarea sa la ICCJ la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru ca ar fi fraudat referendumul pentru demiterea lui Traian Basescu (folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite).