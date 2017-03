Procurorul general Lazăr și șefa DNA Codruța Kovesi au liber la demisie!

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat luni că nu a sugerat nici șefului DNA, Laura Codruța Kovesi, și nici procurorului general al României, Augustin Lazăr, să își dea demisia, ci doar ‘‘a evocat o instituție din Codul muncii”.

„Nu le-am sugerat să-și dea. Am spus și am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta și am evocat o instituție care există în Codul muncii. Oricine poate să-și dea demisia, nimeni nu e obligat să muncească ceva împotriva voinței lui. Nu am spus că trebuie, am invocat o instituție din Dreptul muncii”, a precizat Tudorel Toader, la Ministerul Justiției.

El a adăugat că va avea o întâlnire cu Augustin Lazăr și Laura Codruța Kovesi în cel mult două săptămâni.

„Aseară spuneam că mă voi consulta cu dânșii, depinde și de agenda dânșilor, depinde și de agenda mea. Cert este că voi respecta termenul scurt la care m-am referit (…) — cel mult două săptămâni”, a spus Tudorel Toader.

Ministrul a arătat că, după această evaluare, sub aspect profesional și managerial, va stabili care este procedura de urmat, se arata intr-o stire AGERPRES.

În ceea ce privește ancheta în cazul OUG 13, Toader a explicat: „Nelegalitatea unui act nu o stabilește ministrul Justiției, nelegalitatea unui act se stabilește prin contencios administrativ de către judecător, după cum neconstituționalitatea se stabilește de către Curtea Constituțională și nu e în sarcina mea să fac această apreciere”.

Întrebat dacă în decizia de a demara evaluarea au fost presiuni politice, ministrul Justiției a dat asigurări că se bucură de deplină independență.

„Nu, vă asigur că nu am avut și nu am nicio presiune. Vă asigur că mă bucur de deplina independență în a decide bunul mers în activitățile pe care le are de desfășurat Ministerul Justiției, vă asigur de acest fapt și în numirea secretarilor de stat și în structura organizatorică”, a susținut Tudorel Toader.