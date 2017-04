Prof. Adrian Mitroi este categoric: Salariile trebuie crescute repede și în mod echitabil; privatul va vedea ce oportunități are!

Salariile trebuie crescute repede și în mod echitabil, să fie luat ‘taurul de coarne’, și chiar dacă va dezechilibra puțin privatul, acesta dacă se uită peste următorul ciclu economic va vedea ce oportunități are în România, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE).

‘Chiar dacă din punct de vedere fiscal al compactului, al consolidării finanțelor, salariile sunt prima motivație pentru care toți analiștii economici vor comenta și se vor îngrijora, deficitul de forță de muncă și de salarizare în Europa este atât de grav și e perturbator pentru potențialul economic al României încât trebuie să facem acest gen de mișcare și să ridicăm salariile în lista de priorități. Că sunt salariile publice, sunt de acord și există o discrepanță între salariul public și privat. Modalitatea obligatorie prin care consumatorul român, muncitorul român, angajatul român își va ridica productivitatea este doar prin atractivitatea de salarii. Serviciile publice sunt de slabă calitate, și returul lor social, și datorită faptului că există discrepanțe salariale. Este lucrul la care oamenii sunt cei mai sensibili și fiecare din noi ne măsurăm și față de ceilalți. O lege este obligatorie și creșterea salariului este obligatorie pentru că și privatul va trebui să vină din urmă’, a spus Mitroi.

El a precizat că cea mai mare problemă a privatului este cu forța de muncă dar și lipsa de pregătire a acesteia.

‘Am o cerere excepțională pentru produsele și serviciile mele pe care eu nu o pot satisface în primul rând din cauza forței de muncă. În al doilea rând este și lipsa ei de pregătire. Al treilea lucru ține de motivația ei și de principiile moderne de management al resurselor umane. Atât timp cât avem un deficit absolut cronic pe toate nivelele și plătim pe unii foarte mult și pe alții foarte puțin în sistemul bugetar, sunt absolut niște salarii exorbitante și nedrepte, e clar că ai nevoie de legea salarizării bugetare, să existe un echilibru. Dacă mă întrebi din punct de vedere al privatului, un privat înțelept se uită înainte și vede că asta e principala lui slăbiciune. Deși are piață pe care poate să o adreseze, are idei, finanțare, toate ingredientele de stabilitate pe care și le dorește, vorbesc și de antreprenorul local și extern, el mare o mare problemă care se cuplează, evident, și cu infrastructura. Forța de muncă este noua mare durere de cap a economiei românești, ori insuficientă, ori insuficient pregătită, ori motivată’, a mai spus profesorul ASE.

El este de părere că Legea salarizării unitare va așeza într-o ordine oarecare salariile la stat.

‘E obligatoriu să știi că există o piramidă a responsabilității bazată pe responsabilitate socială și nu pe levier social, cum s-a întâmplat până acum, cine are putere de negociere mai mare are și salariu mai mare. Distorsiunile vin de la sporuri, de la toate complicațiile și toate mașinăriile pe frontiera legalității făcute de autorități în favoarea angajaților. Sporurile contează foarte mult și toate celelalte care se adaugă. Sunt adeptul salariilor mai mari. Europa se grăbește și exodul, care din nefericire nu este exodul întâmplat, ci este și în viitor — toți studenții, îi văd, au un singur gând, anume care este oportunitatea lor să vadă Europa din punctul de vedere al unui angajat. Mia aia de euro în plus este ca un magnet. Aia trebuie rezolvată cumva și trebuie grăbit procesul de convergență’, a mai arătat Mitroi.

El a mai spus că din cele trei griji, deficitul de forță de muncă, de pregătire al ei și cel de motivație, ar trebui început cu echitatea socială care este așezarea pe o piramidă a responsabilității sociale.

‘Deci e corect să ai o lege unică, ai nevoie de acest efect de creștere a salariilor care să vibreze în toată economia pentru că există foarte multă cerere în economia românească și foarte mult PIB potențial adormit care nu este satisfăcut din cauza faptului că nu avem șoferi de camionete, specialiști IT, asistente medicale, profesori la școală. Unde îi avem, probabil că îi plătești ori incorect, ori prea puțin. Așa că ‘trebuie luat taurul de coarne’, făcută această piramidă a echității sociale care va dezechilibra, într-adevăr, privatul, dar acesta nu va avea ce face pentru că se uită peste următorul ciclu economic și vede ce oportunități excepționale sunt în România, care nu sunt satisfăcute. Ca economist comportamental, asta cred că este abordarea, trebuie să creștem salariile repede și în mod echitabil’, a conchis profesorul.

