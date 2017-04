Profit de 5 milioane de euro pentru Castelul Bran

Alexandru Prişcu, administratorul Castelului Bran, se laudă cu Casa de ceai, proiect terminat la finele anului trecut şi reintroducerea în circuitul turistic a liftului - proiectul „Tunelul timpului” – care a presupus reconstruirea cabinei şi redeschiderea circuitului din curtea interioară a castelului în parc.

În fiecare an, numărul vizitatorilor şi încasările la Castelul Bran sunt în creştere. Din momentul preluării edificiului de la familia care îl deţine, firma care administrează proprietatea a reuşit să crească în fiecare an – cu excepţia anului 2009, primul de criză economică – atât numărul de vizitatori, cât şi încasările şi profitul. S-a ajuns, astfel, ca anul trecut să se înregistreze încasări de 5 milioane de euro şi un profit de 3 milioane de euro. Reprezentantul societăţii care administrează castelul este însă mândru de al treilea element al creşterii, numărul de vizitatori.

La finalul anului trecut a fost dată în folosinţă noua Casă de ceai, care atrage şi ea un număr important de vizitatori şi care rotunjeşte veniturile proprietăţii. De asemenea, se lucrează la tunelul de sub castel, care a existat şi înainte iar acum este refăcut aproape în totalitate, o senzaţie în plus pentru cei care vor trece pragul monumentului de la Bran.

Vifor Rotar