Proiectul de lege privind Codul administrativ pus in dezbatere!

In aceste conditii, este necesara simplificarea si restrangerea legislatiei, realizarea unui cadru legal unitar intr-un anumit domeniu si clarificarea unei tematici specifice.Intentia Guvernului Romaniei de a codifica cadrul legal din domeniul administratiei publice, prin intermediul unui Cod administrativ si al unui Cod de procedura administrativa, a fost statuata inca din anul 2001, in cadrul programelor de guvernare si al programelor legislative ale Guvernului, se mai arata in nota de fundamentare.

Potrivit acestuia, pe baza documentelor de analiza elaborate in cursul procesului de fundamentare a proiectului Codului administrativ, a altor analize realizate cu privire la sistemul administratiei publice (analize pe domenii, analize functionale, analize privind aplicarea unor acte normative etc.) si in urma reuniunilor de consultare cu reprezentantii administratiei publice centrale si locale, au reiesit o serie de disfunctionalitati ale legislatiei aplicabile administratiei publice, expuse si in Documentul cuprinzand principalele concluzii ale studiilor cuprinzand liniile directoare ale conceptiei de ansamblu a proiectului Codului administrativ si care, in esenta, au in vedere disfunctionalitati de tehnica legislativa si disfunctionalitati de fond ale reglementarilor.

Disfunctionalitati de tehnica legislativa au fost considerate: inexistenta unor definitii unitare ale principalelor concepte din administratia publica; prevederile legale redundante si paralele (mai frecvente in domeniul administratiei publice locale); existenta unor norme juridice contradictorii; vidul legislativ (in special in ceea ce priveste regimul juridic cadru al serviciilor publice) si dificultatile in aplicarea prevederilor legale in vigoare generate de norme juridice neclare si necorelate.



