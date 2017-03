Proiectul de lege privind TVA zero la locuinte pentru persoane fizice cu termen iunie 2017

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, ca proiectul de lege privind TVA zero la locuinte pentru persoane fizice are sustinerea Guvernului si va fi adoptat in aceasta sesiune parlamentara. „Proiectul este in Parlament si are sustinerea Guvernului. Sigur ca daca vorbim cu un finantist care sta si doar aduna plusuri si minusuri, fara sa afle efectele secundare, prima impresie este ca o sa avem un minus important la buget. Daca, in schimb, vorbim de efectele in intreg domeniul, ceea ce inseamna un impuls pe aceasta piata, ceea ce inseamna sa incepem sa reducem acel deficit care este de aproximativ un milion de locuinte noi de care avem nevoie, este unul din putinele lucruri pe care le putem face in acest domeniu”, a declarat vineri Sorin Grindeanu, la o dezbatere pe teme imobiliare.

El a mai spus ca efectele anularii TVA pentru vanzarea de locuinte persoanelor fizice vor putea fi observate in faza a doua, inclusiv prin incasari mai mari, admitand ca in aceasta faza de proiect, el ar putea induce incertitudine in piata. Premierul a mai spus ca va fi nevoie sa trimita o notificare Comisiei Europene, regulile europene fiind extrem de clare: pentru orice cota de TVA mai mica de 5%, e nevoie de o derogare. Pana acum, autoritatile romane nu au facut niciun demers pentru a solicita aceasta derogare.

Unul din dezvoltatorii prezenti in sala i-a atras atentia premierului ca proiectul a avut efect opus in piata. „Nimeni nu mai cumpara pentru ca asteapta sa dati legea si isi amana momentan decizia de achizitionare. In plus, a mai adaugat dezvoltatorul, nu cred ca era cazul sa reduceti TVA-ul la zero si in cazul tranzactiei cu apartamente de lux, de peste 200.000 de euro de pilda”.

Premierul i-a raspuns dezvoltatorului spunand ca intreaga piata va avea de castigat si ca in final efectele vor fi benefice pentru toata lumea.