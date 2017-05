Promisiune guvernamentală – fabricile de pulberi de la Victoria și Făgăraș să fie redeschise

Guvernarea PSD pare sa confirme o parte din promisiunile facute in campania electorală. Pentru brasoveni, cu multe fabrici in zona de aparare, apare speranta implinirii unui deziderat mai vechi – reluarea productiei autohtone de aparare. Vestea buna data de guvernanti – se dorește ca prin industria de apărare să fie asigurate 100% cerințele sistemului național de apărare la capitolele explozibili, cartușe, proiectile, gloanțe, TAB-uri, elicoptere, dar există loc și pentru producție în afara acestor comenzi de stat. „Industria de Apărare poate fi și trebuie să fie un pilon important pentru dezvoltarea economică și pentru creșterea bugetului”, a concluzionat ministrul Economiei.

Ministrul Economiei, Mihai Tudose, a declarat vineri, la Brașov, că ministerul pe care îl conduce face toate eforturile ca fabricile de pulberi de la Victoria și Făgăraș să fie redeschise anul acesta.

„Brașovul este unul dintre județele cu cea mai bogată prezență în domeniul de apărare, cu șase întreprinderi mari, care se află la limitele unei scale de existență. Începând cu cele mai fericite gen IAR Ghimbav, cu noul contract semnat cu Airbus Helicopters România, ajungând la două dintre ele care sunt efectiv închise, Pirochim Victoria și Fabrica de Pulberi Făgăraș. La acestea două am fost astăzi într-o echipă mixtă formată din prefectul județului, reprezentanți ai Agenției de Mediu, Garda de Mediu, ISU.

La Făgăraș am ajuns într-o situație hilară. Am reușit să retehnologizăm două secții și nu reușim să depășim partea de hârțogăraie pe mediu, chiar ajungând într-un paradox, nu putem să-i dăm drumul fiindcă lipsește autorizația și nu avem autorizație pentru că nu i-am dat drumul. Facem toate eforturile ca cele două societăți de la Victoria și Făgăraș să fie redeschise în acest an și eu sper acest lucru”, a evidențiat ministrul Economiei, într-o conferință de presă susținută la Prefectura Brașov, citata de Agerpres.

Ministru a adăugat că este nevoie ca toți factorii de decizie să se așeze la o masă și să găsească soluția pentru a ieși din impas, felicitând totodată ISU pentru tot sprijinul pe care l-a acordat pe parcursul vizitei, dar și pentru implicarea efectivă pentru ca Fabrica de Pulberi de la Făgăraș să fie redeschisă. Pe de altă parte, ministrul Economiei a arătat că nu va face presiuni asupra celor de Agenția de Mediu, în condițiile în care sunt niște termene prevăzute pentru obținerea unor astfel de autorizații. Potrivit acestuia, Fabrica de Pulberi din Făgăraș a primit în 2015 și 2016 câte 500.000 de euro pentru retehnologizare, în ceea ce privește apele reziduale.

„La Fabrica de Pulberi din punct de vedere tehnic se poate intra în faza de probe tehnologice, dar nu se poate fără autorizațiile de mediu, iar la Pirochim Victoria se pare că există o situație mai bună, luna viitoare urmând a avea loc o serie de negocieri. S-ar putea ca Pirochim Victoria să ia fața Făgărașului, dar mă opresc aici. Cât se poate de repede le deschidem”, a spus ministrul Tudose.

Va reaminti, cele două fabrici sunt singurele din țară care produc pulberi pe profilul militar, existând piață de desfacere atât la intern cât și la export, iar inchiderea lor a fost o crimă economică.