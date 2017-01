PROMISIUNI PSD ONORATE! (3) Dispar comisiile care aprobă tratamente medicale –...

De la 1 martie, toate medicamentele vor putea fi luate de pacienţi doar pe baza prescripţiei medicului. Guvernul a decis să elimine comisiile de specialitate care aprobau tratamentele scumpe şi pe cele speciale, cum ar fi citostaticele.

Sorin Grindeanu, premier: „Conform programului de guvernare. O hotărâre de guvern care face dreptate, până la urmă. Pe scurt, desfiinţează acele comisii de specialitate care hotărau aprobarea sau nu a anumitor dosare.”

Florian Bodog, ministrul Sănătăţii: „Prin hotărârea de guvern eliminăm comisiile de experţi de la nivelul caselor judeţene şi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, demers care va duce la creşterea accesului pacientului la medicamente încă din momentul diagnosticării. Această măsură este prevăzută în planul de guvernare pentru care am fost aleşi.

În acest fel, medicul curant va putea prescrie direct medicamentele, conform protocoalelor terapeutice. Până la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern, care se va face începând cu data de 1 martie, comisiile vor soluţiona toate dosarele care se găsesc pe ordinea de zi, astfel încât începând cu 1 martie să putem să intrăm direct pe prescripţie directă.”

Comisiile de experţi de la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate aprobă tratamentele în cazul pacienţilor cărora le sunt prescrise, gratuit sau compensat, medicamente scumpe sau speciale.

Un comunicat al Guvernului precizează că pentru 106 Denumiri Comerciale Internaționale (DCI) se elimină obligativitatea aprobării medicamentelor de către comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Casele de Asigurări de Sănătate de la nivel local. Prescrierea medicamentelor se va face de către medicul specialist, potrivit protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății și al președintelui CNAS 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, comisiile de experţi din CNAS aprobă tratamente cu 70 de DCI-uri unice pentru afecțiuni oncologice, boli rare (hemofilie, scleroză multiplă, scleroză tuberoasă etc.), afecțiuni reumatice, tratamentul hepatitei cronice de tip B și C, tratamentul infertilității, obezitate.

Comisiile din casele de asigurări de sănătate aprobă tratamente cu 36 de DCI-uri unice pentru afecțiuni cardiovasculare, tratamentul substitutiv al afecțiunilor oncologice, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburări de creștere la copii, scleroză multiplă, epilepsie.