Proteste impotriva amnistiei și corupției și la Brașov

„Jos penalii!” si „Legi pentru toti, nu pentru hoti!” – au fost doua dintre scandarile brasovenilor care au protestat joi seara in fata Prefecturii. Aproape 200 de manifestanti au iesit in strada pentru a taxa tentativa Guvernului PSD de a gratia prin ordonanta de urgenta diverse persoane care executa pedepse privative de libertate, dar si pentru a se opune dezincriminarii mai multor fapte de coruptie.

Printre cei care ar fi scapat de dosarele penale se numara presedintii celor doua camere ale Parlamentului – Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu – situatie care a generat proteste in mai multe orase din tara. Brasovenii stransi in fata Prefecturii au scandat lozinci impotriva coruptiei, a presedintelui PSD, Liviu Dragnea si de sustinere a DNA.

Manifestantii au motive clare pentru care au iesit in strada. „Pentru ca nedreptatea ma nemultumeste, pentru ca eu consider ca legea ar trebui sa fie egala pentru toti, pentru ca prea multe rele s-au adunat si vor sa le curete acum dintr-un condei” spune una dintre protestatare.

„Vom continua, cu siguranta, pana cand acest atac asupra institutiilor justitiei si statului de drept se va opri”, promite un alt participant la proteste.

Dupa ce au terminat scandarile in fata Prefecturii, protestatarii au pornit pe strada Republicii, pana in Piata Sfatului, unde au continuat protestul. Pe retelele de socializare este anuntat un nou protest la Brasov pentru duminica seara.

Vifor Rotar