Protocol cu Ministerul Sănătătii pentru noul Spital al Brașovului

Autoritatile judetene au aprobat protocolul de colaborare cu Ministerul Sanatatii, municipiul Brasov si Asociatia Noul Spital. Documentul vizeaza implementarea unor proiecte in domenul sanatatii la Brasov, dar mai ales construirea unui nou spital judetean.

Protocolul cu o valabilitate de trei ani fusese deja semnat de catre parteneri in 3 ianuarie si trebuie acum rediscutat cu noul ministru al Sanatatii.

In virtutea protocolului, Ministerul Sanatatii poate transmite cu titlu gratuit studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, dar si alte documente si studii aferente obiectivelor de investitii, care pot fi valorificate de catre autoritatile locale.

Practic saltul de la trei spitale, despre care s-a tot discutat, la construirea, la nivel national, a opt spitale noi (program promovat de PSD) a facut posibil acest protocol.

Va reamintim ca preocuparea construirii unui nou spital la Brasov (s-a promis, electoral, unul la Harman) este mult mai veche si se pare ca acum cadrul general este mult mai favorabil.

Vifor Rotar & Vlad T.