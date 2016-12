PSD-ALDE cu o reacţie moderată la gestul de respingere a propunerii de preimier a dnei Sevil Shaideh

Este cunoscută deja pozitia preşedintelui Klaus Iohannis care a respins propunerea de premier făcută de majoritatea parlamentară în persoana dnei Sevil Shaideh. El a solicitat PSD şi ALDE o altã nominalizare. Reacţia PSD- ALDE o tentativă de evitare a unei crize politice majore

Maniera in care Coaliția PSD&ALDE a reacționat la respingerea propunerii lor de catre seful de la Cotroceni a fost catalogată in toata gama posibila, de la moale și nepregătire până la una inteligentă si responsabilă.

În cele ce urmează o sinteză conferintei de presă sustinuta de cei doi lideri ai noii alianțe, care printr-o interventie moderată au lăsat să se înțeleagă că doresc evitarea unei crize politice.



„Am vorbit cu domnul Tăriceanu, cu domnul Constantin, cu o parte dintre colegii mei din partid şi mâine, sau cel mai târziu poimâine, probabil că până mâine seară, o să trebuiască să luăm o decizie.

Parafrazându-l pe cel care a vorbit la ora 12,00, vreau să cumpănesc foarte bine, dar de data asta nu să cumpănesc între un interes personal sau de grup, ci între ceea ce e bine şi rău pentru România.

Nu va fi o decizie uşoară. Nici nu are rost să ne ascundem după deget, este o avalanşă de mesaje pe care le-am primit în ultimele ore de la oameni care se simt jigniţi, au folosit şi alte cuvinte, şi care cu fermitate cer suspendarea preşedintelui.

Nu este o decizie foarte uşoară.

Dacă în urma acestei analize pe care o vom face rapid vom ajunge la concluzia că pentru ţară e bine să îl suspendăm pe preşedinte, nu o să am nicio ezitare.

La rândul său, copreşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat, marţi, că şeful statului a încercat formarea unei majorităţi de centru dreapta, alta decât cea rezultată din alegeri.

„Formula pe care a folosit-o a fost una foarte clară.

A spus: „Eu nu voi accepta sub nicio formă un guvern PSD cu un premier PSD.

Este o luptă în care eu mă voi angaja şi merg până la capăt. Şi atenţie voi cei de la ALDE că o să cădeţi degeaba în acest război, care nu e războiul vostru”.

Eu am considerat că este un bluff care să ne determine să ne schimbăm atitudinea.

La vremea respectivă am considerat-o ameninţare, dar cu un scop politic, de a obţine crearea majorităţii de centru dreapta”, a declarat Călin Popescu- Tăriceanu, arătând că s-a simţit obligat să-i atragă atenţia preşedintelui asupra rezultatului votului.

Romania in fața unei crize politice artificiale?

Coaliţia PSD-ALDE considerã cã preşedintele Klaus Iohannis urmãreşte sã arunce România într-o crizã politicã. Liviu Dragnea şi Cãlin Popescu-Tãriceanu au declarat cã, cel mai probabil mâine searã, vor anunţa ce vor face, în aceste condiţii, cele douã partide.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune cã nu a identificat niciun motiv constituţional sau de altã naturã care sã stea la baza deciziei preşedintelui Klaus Iohannis. Liviu Dragea a mai precizat cã în perioada imediat urmãtoare va cumpãni foarte bine ce paşi va face alianţa PSD-ALDE şi enumera douã variante de lucru.

Liviu Dragnea: „Este o avalanşã de mesaje de la oamenii care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui. Nu este o decizie foarte uşoarã. Dacã vom ajunge la concluzia cã, pentru ţarã, este bine sã îl suspendãm pe preşedinte, nu o sã am nicio ezitare.

De asemenea, ne gândim serios la posibilitatea constituirii unei comisii, care este şi prevãzutã de proceduri, care sã analizeze rapid dacã gestul preşedintelui este constituţional sau neconstituţional.”



Gestul nemotivat al preşedintelui de refuz nu poate fi tradus decât ca un gest de exces de putere.

Trebuie să menționăm că în cadrul conferinţei de presã comune, liderul social-democrat Liviu Dragnea a mai spus cã nu a primit niciun semn de la preşedintele Klaus Iohannis în ultima perioadã şi a subliniat cã nu mai crede în varianta dialogului, deşi el a încercat sã îl sune înainte de Crãciun, dar nu a reuşit sã vorbeascã cu acesta.

Lipsa oricãrei motivaţii a respingerii propunerii de premier făcută de majoritatea parlamentară dovedeşte cã preşedintele Klaus Iohannis se angajeazã într-o luptã de putere, a preciat şi liderul ALDE, Cãlin Popescu-Tãriceanu.

Cãlin Popescu-Tãriceanu: „Va trebui sã stãm sã cumpãnim foarte bine ce decizie vom lua pentru cã noi dorim sã nu bãgãm România într-o crizã politicã. Preşedintele, aşa cum acţioneazã, forţeazã declanşarea unei crize politice pe care noi încercãm sã o evitãm totuşi”, a spus el.