PSD sub asediu, și nu e sub asediu politic – Grup ilegitim care a ocupat Palatul Victoria!

S-a discutat situatia creata in urma refuzului dl Grindeanu de a demisiona

Mai multi colegi au propus excluderea sa din PSD, o decizie aprobata unanim

E vorba de art 143 care da aceasta competenta CEX

Am luat act de declaratiile purtatorului de cuvant de la Cotroceni. PSD a luat decizia ca luni sa se depuna motiune de cenzura impotriva guvernului iar miercuri sa fie dezbatuta si votata

Nu ne-am dorit aceasta situatie, si eu si majoritatea colegilor am sperat ca dupa decizia de ieri a CEX va intelege ca astea sunt regulile democratice si trebuie sa demisioneze

PSD a luat aceasta decizie pe care eu o regret dar aici am ajuns

Daca ar fi dorit sa nu se lungeasca aceasta criza politica generata prin refuzul de a parasi Palatul Victoria poate am fi ajuns la o solutie amiabila si azi eram la Cotroceni la consultari

Am mai discutat despre ce s-a prezentat in acea analiza a activitatii guvernului

Una din problemele care au generat aceasta intarziere o reprezinta lipsa unei coordonari efective a activitatii ministrilor, principalul atribut al premierului

Am discutat si despre demisiile ministrilor prezentate ieri, au fost prezenti si ministrii PSD

Le-am spus colegilor mei un lucru pe care nu l-am spus ieri.

In ultimele doua luni majoritatea ministrilor veneau si la mine si la partid plangandu-se ca nu reusesc sa aiba o comunicare corecta, normala cu premierul, ca sunt blocaje administrative pe care trebuie sa le rezolve premierul

Am avut mai multe discutii cu premierul si m-a asigurat ca se vor regla aceste lucruri, se pare ca nu s-a intamplat

Au fost mai multi ministri care de mai mult timp intentionau sa plece din guvern din aceasta cauza

Le-am cerut sa nu faca asta pentru ca am sperat pana in ultima clipa ca guvernul sa functioneze

Multi ministru intentionau sa ia acea decizie pentru ca spuneau ca nu vor sa fie aratati cu degetul ca partea lor din programul de guvernare nu s-a aplicat, in mare parte nefiind vina lor

Sunt 200 si ceva de masuri care nu au fost implementate

Am vazut speculatii ca unele masuri trebuiau sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Pentru a intra in vigoare trebuiau aprobate pana la 1 iulie 2018

Exemple: proiectul nostru mare cu cele 9 spitale. In program e prevazut sa fie gata in 2020. Pentru asta lucrurile trebuie sa inceapa din primul semestru 2017.

Trebuiau identificate locatiile si facute macar studiile de pre-fezabilitate

Ministrul sanatatii nu a reusit sa gaseasca intelegere sau macar deschidere pentru a discuta despre acest subiect

Alt exemplu: ne plangem de mult timp ca vin strainii si ne iau resursele tarii si nu facem nimic. In program e o masura de supraimpozitare a veniturilor obtinute din resursele extrase din pamantul nostru dar neprocesate aici.

Cine si de ce are interesul ca aceasta masura sa nu intre in vigoare?

Aceasta masura obliga pe oricine exploateaza resurse sa le prelucreze aici.

Fondul suveran de dezvoltare si investitii, cu toate ca s-a transmis la cancelarie proiectul avizat, nici pana azi nu a primit girul final

El trebuia infiintat pana la 1 iulie 2017

Legea preventiei – am spus toti in campanie ca relatia dintre stat si mediul de afaceri va fi schimbata, ca va disparea agresivitatea institutiilor statului care controleaza firmele

Nici pana azi legea nu e gata

In ce priveste criticile aduse evaluarii facute. S-a spus ca aseara sau ieri s-a luat act pentru prima oara de evaluare

Cand l-am propus pe Grindeanu, tot atunci am spus ca la finalul primului semestru vom face o evaluare a activitatii guvernamentale

Trebuia sa fie preocuparea principala a guvernului sa faca aceasta evaluare

Luni seara am avut o intalnire cu mai multi colegi cu acest raport pe masa, cu dl Grindeanu. Nu a prea fost interesat de el

Mi se pare profund incorect modul in care s-a raportat la Darius Valcov

In campanie vorbea destul de des cu dl Valcov si il aprecia in fata tuturor pe acest om, care a fost unul din cei mai importanti membri ai echipei care a redactat acest program de guvernare, daca nu cel mai important

Darius Valcov e membru PSD

Dupa viteza in care se organizeaza toate aceste actiuni, devine clar ca nu e un plan facut pe genunchi ieri

Nici eu nici colegii mei nu am banuit ca aceasta intentie anuntata ca urmeaza o analiza a activitatii guvernamentale va starni asemenea scandal

PSD e inca o data sub asediu, si nu e sub asediu politic

In afara de o mica actiune de sprijin din partea USR, nu am vazut alte actiuni de sprijin politic

Nu imi dau seama cine e in spate, dar o coordonare profesionista

E o fortare a rezultatului alegerilor si a bunului simt

Discutam de un grup ilegitim care a ocupat Palatul Victoria fara sa mai aiba sustinerea politica

Mi-am dat seama de ieri, am discutat din nou azi si toti au avut acelasi punct de vedere ca decizia noastra e corecta

Suntem pregatiti, au inceput colegii sa lucreze impreuna cu ministrii la masurile care trebuie adoptate pentru a recupera rapid intarzierile

Ne dorim ca saptamana viitoare sa putem purcede la constructia unui nou guvern

Care va fi tema motiunii?

Dragnea: Acum colegii mei incep sa lucreze la textul motiunii

Ministrii actuali se vor regasi in viitorul guvern?

Dragnea; Cea mai mare parte dintre ei sau unii dintre ei da. Am discutat despre noua propunere de premier si am convenit sa luam masuri de siguranta sa nu mai facem asemenea greseala. Principalul vinovat sunt eu. Am avut incredere in acest om, am tinut foarte mult la el, un om pe care l-am si ajutat. E clar ca nu mai e el. El nu mai e el. O spun cu regret, in opinia noastra Sorin Grindeanu este o unealta. A cui, ne e greu sa ne dam seama. Colegii mei care s-au uitat aseara la televizor au spus parca avea in spate ceva care il obliga sa spuna acele lucruri. Trebuie sa alegem din mai multe variante, dupa o dezbatere serioasa, care e varianta care comporta cele mai mici riscuri sa nu ajungem in aceeasi situatie.

In ce priveste ministrii, la fel. Daca va fi cazul de inlocuiri, cei care vor veni la fel sa fie analizati foarte bine. E clar ca nu suntem intr-o situatie democratica, multi oameni care in situatii normale se comporta normal in astfel de situatii li se activeaza nu stiu ce resorturi.

Veti garanta ca viitorul premier va fi de la PSD?

Dragnea: Da, e normal

Dl Grindeanu a facut parte din Comisia SRI. Spuneati atunci ca intamplator…

Dragnea: Nu mai pot sa spun acum la fel. Azi unii colegi, in special din Transilvania, au spus ca daca in ianuarie am fi discutat mai mult s-ar fi opus, pentru ca stiau mai multe lucruri. E deja istorie.

Acum e posibil ca in CEX in care vom decide propunerea pentru premier sa luam in calcul mai multe variante pe care sa le analizam mai bine

Despre Victor Ponta

Dragnea: Deocamdata nu stiu daca e oficial. La Palatul Victoria e un guvern fantoma, am vorbit cu dl Dincu, care s-a vazut pus intr-un guvern, mi-a dat mesaj ca e la un restaurant nu la Palatul Victoria si nu are de gand sa intre intr-un guvern.

E pasibil Ponta de excludere?

Dragnea: Avem o decizie a CEX foarte clara. Pana acum nu avem ceva oficial. Nu putem lua o decizie pe informatii pe surse.

Aveti o majoritate stabila?

Dragnea: Da.

Ce se intampla cu parlamentarii PSD care vor vota impotriva motiunii?

Dragnea: Nu stiu daca vom avea astfel de cazuri

E posibil ca Ponta sa fie cel din spatele lui Grindeanu?

Dragnea: Orice e posibil

I-ati oferit alte functii?

Dragnea: Eu nu i-am cerut demisia si nu i-am propus alte functii. I-am cerut sa iasa putin din starea in care nu a mai fost pana acum si sa continuam analiza in CEX.



Despre imbuantatirea relatiilor economice cu Rusia

Dragnea: Eu nu i-am cerut asa ceva.

Va e teama de o eventuala tabara care ar putea vota impotriva? Ati discutat cu UDMR?

Dragnea: Vom discuta si cu alte partide, e firesc. Eu am spus de la inceput ca nu resping cooptarea UDMR la guvernare

E posibil ca Grindeanu sa-si faca un nou cabinet?

Dragnea: Dupa evolutia din ultima zi e posibil orice, dar noi vorbim de un cabinet fantoma, haiducesc, despre o aventura prin care vrea sa creeze un puci. Cabinetele se voteaza in Parlament, nu pe genunchi, fara sustinerea nimanui

Acest asediu la adresa PSD vine si din interior?

Dragnea: Concluzia tuturor colegilor a fost ca toate atacurile din ultimii ani de zile au reusit sa faca acest partid si mai unit. PSD e un partid care nu se poate rupe



E in pericol legea salarizarii?

Dragnea: Multe masuri sunt puse in pericol, tot programul e gandit ca in fiecare an sa genereze crestere de venituri. Odata cu legea salarizarii trebuiau adoptata si legea impozitului global. Avem solutii, intarzierile pot fi recuperate. Daca lucrurile ramaneau asa, la toamna era prea tarziu.

Ati reprosat neimplementarea TVA zero la publicitate si locuinte

Dragnea: Cine i-a reprosat? Evaluarea e practic o radiografie a situatiei de azi. Alea nu erau toate reprosuri pentru cineva, asta e situatia. Eu nu vreau sa intru in polemica cu dl Grindeanu, daca e cazul din cele 200 si ceva de masuri neindeplinite renuntam la cele doua.