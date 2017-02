Radioactivitate suspecta deasupra Europei! A efectuat Rusia un test nuclear secret?

Particule radioactive suspecte, iod 131, care nu se găsesc în mod normal în natură, au fost descoperite în Europa,

nu este clar de unde provine substanţa.



Rusia a efectuat un test nuclear secret,

scurgerea să fi avut originea în apropiere de estul Europei.

Concentraţii ridicate de particule radioactive s-au înregistrat în Finlanda, Norvegia, Polonia, Germania, Franţa şi Spania , afirmă surse citate de FranceInfo, The Sun şi BFMTV.com, unele surse speculând că armata rusă ar fi efectuat în secret vreun test nuclear în regiunea Arctica.

Deocamdată nu este clar de unde a fost eliberat în mediu iodul 131, iar Statele Unite a trimis avioane specializate pentru a survola Europa şi a-l izola – însă fără succes, deocamdată.

Adepţii teoriei conspiraţiei susţin că, faptul că a fost detectat prima data în nordul Norvegiei, sugerează că este posibil ca Rusia să fi făcut un test nuclear secret în zonă. O altă variantă este că scurgerea a provenit de la o companie farmaceutică care nu a anunţat incidentul autorităţilor.Faptul că particulele sunt purtate de vânt îngreunează găsirea sursei, care este posibil să fi fost undeva aproape de estul Europei, potrivit The Independent.Cantitatea detectată deocamdată nu prezintă pericolele pentru sănătatea umană, a dat asigurări Institutul de Radioprotecţie şi Securitate Nucleară (IRSN) din Franţa.

Iodul 131 este asociat cu bombele atomice şi a fost găsit în toată lumea după testarea acestui tip de arme, precum şi după accidentele de la centralele nucleare Cernobîl şi Fukushima.

Britain’s Society for Radiological Protection (SRP) a precizat si ea ca prezenta exclusiva a acestui izotop sugereaza ca nu este vorba de un incident nuclear ci mai degraba de o uzina medicala sau de un furnizor de produse radio-farmaceutice.

Prezenta izotopului a determinat fortele aeriene ale Statelor Unite sa trimita un avion specializat in detectarea radiatiilor. Informatia a fost anuntata de site-ul specializat The Aviationist, potrivit caruia un avion WC-135 Constant Phoenix a fost trimis in Marea Britanie la baza din Mildenhall in 17 februarie.

Ultima misiune intercontinentala a acestui tip de avion a fost Coreea de Nord, dupa aparitia unor informatii legate de un posibil accident nuclear.