Rafael Garay a fost arestat!

Omul de afaceri chilian acuzat in tara sa ca ar fi fugit cu un miliard de dolari a fost arestat preventiv miercuri seara.Decizia luata de magistratii Curtii de Apel Brasov a fost contestata, iar contestatia a fost judecata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ai carei judecatori au mentinut solutia.

Rafael Garay s-a aflat in arest la domiciliu intr-o locuința inchiriata din Brasov incepand din 19 noiembrie dupa ce, cu o zi inainte, omul de afaceri chilian fusese prins de politisti intr-un mall din Brasov. Autoritatile chiliene, care il acuza de deturnare de fonduri, au demarat deja procedurile pentru extradare.

Rafael Garay a fost localizat la noi in tara in luna septembrie dupa ce a depus actele necesare pentru a se casatori in Romania cu o harghiteanca.

Pentru a fi alaturi de iubita lui, pe care a cunoscut-o intr-un club, milionarul ar fi cerut azil politic in Romania. Motivul oficial al cererii de azil nu este povestea de dragoste, ci faptul ca ar fi persecutat politic, din cauza fiului presedintelui chilian. Presa chiliana noteaza ca milionarul ar fi anuntat, in iunie, ca sufera de cancer la creier si ca inchide compania pentru a urma un tratament.

Vifor Rotar