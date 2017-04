Raliu cu suspans : pilotul braşovean Dan Gârtofan a sosit al doilea la Braşov, cu un avand de doar…opt zecimi de secundă!

După două zile de întreceri palpitante, s-a înheiat prima etapă a Campionatului Naţional de Raliuri 2017, ,,Tess Rally 46” găzduit, după o statornică tradiţie, de meleagurile braşovene. După cum era de aşteptat, italianul-român Simone Tempestini a câștigat cursa de deschidere a noului sezon de raliuri. Decisivă a fost ultima probă special a competiţiei coborârea din Poiana Brașov, care a stability ordinea pe podium. Astfel, echipajul Simone Tempestini / Marc Banca (pe Citroen DS3 R5) a încheiat proba pe poziția secundă, sufficient însă pentru clasarea pe primul loc la general, cu un avans de 47,4 secunde, faţă de echipajul Dan Gîrtofan / Tudor Mârza (Skoda Fabia R5). Dealtfel şi disputa pentru locul secund a fost pasionantă, totul fiind decis de numai…opt zecimi de secundă! Bogdan Marișca (Ford Fiesta R5) a obținut cel mai bun timp pe coborârea din Poiana Brașov, dar Gârtofan a tras tare şi cu folos de volan şi a venit la 2,8 secunde în acestuia, cucerind poziția a doua în ierarhia generală cu acel avantaj minuscul!

„Suntem fericiți că am ajuns cu bine la final, că ne-am acomodat cu mașina și că am reușit să ne impunem la Brașov, un raliu care ne place foarte mult. A fost foarte multă lume pe probele speciale și cred că am reușit să le oferim un spectacol extrem de frumos. Acum mergem în Corsica și sperăm să facem un rezultat bun și acolo”, a declarat pentru autorally.ro, la finalul competiţiei, campionul en-titre, Simone Tempestini.

„A fost un raliu scurt și intens. Suntem fericiți de rezultat. Am avut o ieșire la „iarbă” dar suntem bucuroși că am ajuns la final cu mașina intactă. A fost o luptă interesantă, vremea a ținut cu noi și am văzut foarte mulți oameni pe marginea probelor speciale”, a punctat şi brașoveanul Dan Gîrtofan.

Pe locul patru în ierarhia finală s-a clasat proaspăt revenitul în Campionatul Naţional de Raliuri, fostul câştigător al competiţiei, Vali Porcişteanu, care a făcut pereche cu Dan Dobre (Mitsubishi Lancer Evo IX).

În sfârşit, pe locul cinci a sosist un alt braşovean, Manuel Mihalache, ajutat de navigatorul Janos Soos (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Următoarea etapă a Campionatului Naţional de Raliuri, ,,Transilvania Rally”, se va disputa la Cluj, în 5-6 mai

Dorin Duşa