RAT a suplimentat numarul masinilor de Poiana

Daca nu mai au loc cu masinile in Poiana, brasovenii merg la schi cu autobuzul! Regia Autonoma de Transport a fost nevoita sa suplimenteze numarul masinilor de pe linia 20 pentru a face fata numarului mare de calatori. Politia Rutiera a restrictionat din nou traficul spre statiune dupa ce toate parcarile au fost ocupate. La Pietre lui Solomon, soferii au blocat parcarea

Daca nu mai au loc cu masinile in Poiana, brasovenii merg la schi cu autobuzul! Regia Autonoma de Transport a fost nevoita sa suplimenteze numarul masinilor de pe linia 20 pentru a face fata numarului mare de calatori. Politia Rutiera a restrictionat din nou traficul spre statiune dupa ce toate parcarile au fost ocupate. La Pietre lui Solomon, soferii au blocat parcarea si i-au contrans pe soferii de pe linia 50 sa intoarca cu o statie mai devreme.

De mai bine de o saptamana spre Poiana Brasov se circula cu dificultate din cauza numarului mare de autoturisme. Mai mult, politia 03.48 a restrictionat accesul in statiune aproape in fiecare zi cateva zeci de minute, mai ales la orele pranzului. Aglomeratie a fost si pe autobuzele de Poiana care au facut fata cu greu numarul mare de calatori desi a fost dublata capacitatea de transport.

Multi turisti si brasoveni recunosc ca, decat sa stea blocati in trafic de pe brut aglomeratie Poiana si sa caute parcare zeci de minute prefera mijloacele de transport in comun.

Nu numai parcarile din Poiana au fost arhipline. Si la Pietrele lui Solomon nu mai era nici loc pentru masini in primele zile ale lui 2017. Astfel nici macar autobuzlele Rat nu au mai avut unde intoarce si au fost nevoite sa scurteze din traseu.

Reprezentantii RAT vor monitoriza traficul spre Poiana Brasov si in zilele urmatoare cand de asemenea sunt asteptati multi turisti. In week-end-ul viitor se celebreaza Craciunul pe rit vechi si este si ultimul liber din vacanta de iarna a elevilor.

Vifor Rotar