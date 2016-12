RAT Brașov s-a revopsit din Regie în societate pe actiuni

Regia Autonoma de Transport Brasov s-a transformat in Societatea Comerciala RAT SA. Alesii locali au votat modificarea in ultima sedinta de plen din acest an pentru ca licenta regiei expira in 31 decembrie

Regia Autonoma de Transport Brasov s-a transformat in Societatea Comerciala RAT SA. Alesii locali au votat modificarea in ultima sedinta de plen din acest an pentru ca licenta regiei expira in 31 decembrie. Transformarea a presupus si o serie de proiecte de hotarare aprobate prin care se acorda facilitati sau gratuitati pentru anumite categorii de cetateni la transportul in comun.

La ultima sedinta de plen din 2016, alesii locali au votat transformarea regiei in societate pe actiuni, cu Consiliul Local Brasov drept actionar.

Doi dintre consilieri – Arnold Ungar si Christian Macedonschi de la FDGR – s-au abtinut, asa cum au facut-o la toate punctele de pe ordinea de zi, in semn de protest fata de faptul ca primesc proiectele de hotarare mai tarziu decat termenul prevazut. Viceprimarul Costel Mihai spune ca aceasta transformare era necesara pentru ca licenta regiei expira la sfarsitul acestui an.

Odata cu transformarea in societate pe actiuni, pensionarii, persoanele cu dizabilitati, revolutionarii, elevii si studentii – categorii care primeau si inainte anumite facilitati – vor beneficia de reduceri sau gratuitati pe mijloacele de transport in comun din oras ca urmare a aprobarii unor proiecte de hotarare.

Vifor Rotar