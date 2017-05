RCS&RDS pusă sub urmărire penală – luare de mită si spălare de bani

Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, aflata in plin proces de listare, a depus un amendament la prospectul de listare in care anunta ca si firma RCS&RDS a primit in data de 8 mai o notificare oficiala din partea DNA in care i se aduce la cunostinta ca are calitate de suspect. Este vorba de investigatia in care alte doua persoane din managementul companiei, respectiv Ioan Bendei si Mihai Dinei, precum si Alexandru Oprea, fostul CEO al RCS&RDS, sunt cercetati pentru luare de mita si spalare de bani.

RCS&RDS este suspectata pentru aceleasi infractiuni. Si in celelalte cazuri care au implicat institutii media (Antena Group, Mediafax, Realitatea), pe langa persoanele fizice puse sub invinuire, cercetarile s-au extins si asupra companiilor ca persoane juridice.

Informatia privind calitatea de suspect a firmei RCS&RDS in aceasta investigatie a fost comunicata chiar de Digi Communications, compania mama a operatorului de comunicatii electr onice, si nu de catre procurori.

Digi Communications se afla in plin proces de listare si a facut un amendament la prospectul de listare (vezi documentul atasat) in care anunta investitorii de retail care au subscris acţiuni în cadrul ofertei publice iniţiale ca au posibilitatea să se retragă până miercuri, 10 mai, la ora 17:00, amendament facut in urma anuntului DNA din 5 mai referitor la dosarul penal privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.

Ce a anuntat DNA in data de 5 mai

Procurorii DNA au anuntat in data de 5 mai ca au inceput urmarirea penala in dosarul privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1 fata de

– Dumitru Dragomir, acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani,

Ioan Bendei, administrator RCS-RDS (dare de mita si spalare de bani) si

– Alexandru Oprea, la data faptelor directorul general RCS-RDS, . Anuntul oficial privind urmarirea penala a lui Ioan bendei, unuia dintre cei mai influenti oameni din RCS, survine pe fondul pregatirii companiei pentru listarea la bursa.

Cine sunt persoanele urmarite penal:

DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani, a fost pus si sub control judiciar pentru 60 de zile.

BENDEI IOAN, la data faptelor administrator al RCS-RDS, acuzat de dare de mita si spalare de bani.

OPREA ALEXANDRU, la data faptei, directorul general si presedintele consiliului de administratie al aceleiasi companii de televiziune prin cablu, acuzat de complicitate la dare de mita (el a plecat intre timp de la RCS)

DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activitatii juridice a RCS-RDS, acuzat de complicitate la dare de mita si complicitate la spalare de bani.

BADITA FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societati comerciale, acuzat de complicitate la luare de mita si spalare de bani,

BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiasi societati comerciale, acuzat de complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani.

Care sunt acuzatiile procurorilor:

In perioada aprilie 2009 – mai 2011, Dumitru Dragomir, in calitate de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.), a pretins suma de 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la Ioan Bendei, in contextul executarii, in perioada respectiva, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din LIGA 1, incheiat la data de 08.04.2008 intre L.P.F. si consortiul constituit din doua societati comerciale, printre care si societatea administrata de Bendei.

Aceasta suma de bani a fost disimulata ulterior, sub forma unor plati facute in cadrul unui contract de asociere in participatiune incheiat intre o firma controlata de Dumitru Dragomir si compania de televiziune prin cablu.

Astfel, in cursul anului 2008, la nivelul L.P.F. s-a organizat o licitatie avand ca obiect cesiunea drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din cadrul competitiei Liga I „PARTENER”, in sezoanele competitionale 2008-2009, 2009-2010 si 2010-2011.

In urma desfasurarii licitatiei cu strigare, consortiul de firme mentionat anterior a fost declarat castigator, pretul de adjudecare fiind de 101.150.000 euro (inclusiv TVA).

In cursul anului 2009, in contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat L.P.F. acordarea unor conditii contractuale mai avantajoase.

In aceste imprejurari, Dumitru Dragomir a solicitat reprezentantilor companiei de televiziune prin cablu sa intre intr-un parteneriat de afaceri cu o firma pe care acesta o controla.

Pentru a-l determina pe Dumitru Dragomir sa sustina interesele companiei de televiziune prin cablu la nivelul L.P.F., la data de 15.08.2009, intre societatea controlata de presedintele L.P.F., reprezentata de Badita Florin-Bogdan, si compania administrata de Bendei Ioan s-a incheiat un contract de asociere in participatiune.

In baza acestui contract, in perioada 18.08.2009 – 10.05.2011, compania de televiziune prin cablu a platit societatii respective, in 27 de transe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei).

In perioada 2015-2016, partile implicate in incheierea contractului de asociere in participatiune, au actionat pentru „spalarea” si „curatarea” sa de caracterul infractional, in scopul disimularii originii ilicite a acestuia.

Astfel, au fost incheiate mai multe contracte, partile preocupandu-se exclusiv sa confere contractului de asociere in participatiune un caracter licit, in special in privinta sumei de 3.100.000 euro, platita in conditiile de mai sus.

Aceste operatiuni, care s-au derulat pana in anul 2016, au condus in final la cumpararea de catre compania de televiziune prin cablu a afacerii care a stat la baza contractului de asociere.