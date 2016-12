Reacția unui fost premier la desemnarea lui Sorin Grindeanu

În urma semnării de către şeful statului, Klaus Iohannis, a decretului privind desemnarea lui Sorin Grindeanu în funcţia de premier, mingea este acum în terenul coaliţiei PSD – ALDE şi ea va trebui jucată cu seriozitate şi competenţă, consideră fostul prim-ministru Adrian Năstase.

„Klaus Iohannis a înţeles că a întins coarda prea mult. De aceea a semnat decretul de desemnare pentru Grindeanu. Urmează o perioadă complicată. În primul rând, stabilirea echipei guvernamentale. Mesajele economice şi cele sociale din programul de guvernare au fost bine construite şi bine explicate.

Rămâne de văzut felul în care va fi elaborată politica noului Guvern în materie de justiţie şi în materie de politică externă. Din acest motiv, nominalizările pe aceste posturi ne vor indica dacă Guvernul se va implica în aceste zone sau le va lăsa ca ‘domenii rezervate’ pentru preşedinte.

Aplicarea programului de guvernare are nevoie şi de o acţiune susţinută a Parlamentului. Mingea este acum în terenul coaliţiei PSD – ALDE şi ea va trebui jucată cu seriozitate şi competenţă”, a afirmat Adrian Năstase într-o postare pe blog.

S-a vorbit mult despre ce a facut premierul Adrian Nastase si tot asa se vorbi despre Sorin Grindeanu în noa funcţie, cea de premier.

Pot fi facute cateva paralele intre situatia din anul 2000 si cea de acum. Starea tarii comparabila, desi mai buna din punct de vedere economic acum, tara vine cu un dezastru institutional – mostenire a Regimului basescu.

Atunci Nastase a luat guvernarea cu o forta comparabila in Parlament ca cea de astazi. Acum Sorin Ghindeanu sta mult mai bine in Parlament dar cu un handicap vizibil la Cotroceni. Nastase s-ar zice ca avea la Cotroceni un coleg de partid, in adevar lucrurile nu prea au stat chiar asa, Ion Iliescu strivea orice potential de concurenta. Iar la partid (o perioada secretar general Cosmin Gusă!!!) …poate sa spuna cineva ca n-ar fi o diferenta intre Dragnea și Cosmâncă? Fără a mai intra și in lete amănunte se pare ca acum Girndeanu este intr-un avantaj care il va așeza in istorie pe bănățean.

Horia D.R.