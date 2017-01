Reamenajarea Spitalului Judetean, cu bani de la Guvern

Banii pentru lucrari ar urma sa vina prin Programul National de Constructii de interes public sau social si derulat de Compania Nationala de Investitii. Cum bugetul nu a fost inca votat si nu se stie ce fonduri vor fi disponibile la nivel national pentru astfel de lucrari, parlamentarii brasoveni sunt invitati sambata la Consiliul Judetean Brasov pentru a discuta despre cum se pot implica

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov a fost inclus pe lista unitatilor medicale care ar putea primi finantare de la Guvern pentru consolidare si reamenajare. Banii pentru lucrari ar urma sa vina prin Programul National de Constructii de interes public sau social si derulat de Compania Nationala de Investitii. Cum bugetul nu a fost inca votat si nu se stie ce fonduri vor fi disponibile la nivel national pentru astfel de lucrari, parlamentarii brasoveni sunt invitati sambata la Consiliul Judetean Brasov pentru a discuta despre cum se pot implica.

Pe lista sinteza a obiectivelor din cadrul subprogramului Unitati sanitare din mediul urban sunt 43 de unitati medicale din tara. Unele au aplicat chiar cu mai multe proiecte pentru aceeasi investitie. Este si cazul Spitalului Clinic Judetean Brasov care a solicitat alocare de fonduri atat pentru reabilitarea corpului B cat si pentru consolidarea si reamenajarea unitatii spitalicesti. Cati bani vor fi insa alocati acestor lucrari nu se stie, pentru ca bugetul de stat pe anul 2017 nu a fost inca intocmit .

Lucrarile la reabilitarea si reconsolidarea Spitalului Judetean ar putea incepe dupa ce va fi eliberata autorizatia de constructie iar CNI va prelua pe parcurs proiectul. In perspectiva elaborarii bugetului de stat si a strategiilor investitionale pentru anul 2017 parlamentarii brasoveni au fost invitati sambata de la ora 12 sa defineasca impreuna cu conducerea administratiei judetene proiectele prioritare pentru judetul Brasov, care sa fie sustinute financiar cu fonduri de la buget.

Potrivit lui Adrian Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, sunt proiecte pe care le-au promis cu totii in campania electorala, proiecte pe care brasovenii le asteapta si pentru care trebuie gasita urgent finantare.

La discutiile de sambata vor fi dezbatute si proiecte cu impact zonal si regional in stabilirea carora conducerea Consiliului Judetean Brasov a solicitat propuneri tuturor primariilor din judet.

Vifor Rotar