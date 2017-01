Record de practicanți ai sporturilor de iarnă in Poiana Brașov

Peste 400.000 de urcari cu instalatiile de transport pe cablu s-au inregistrat luna trecuta in Poiana Brasov. Numarul este de aproape 4 ori mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului 2015, cand au fost contabilizate doar 102.239 de treceri prin turnicheti

Diferenta este data de vremea prielnica din acest sezon: partiile au fost deschise inca de pe 8 decembrie, pe cand in 2015 s-a putut schia doar din 22 decembrie si numai in partea superioara a masivului Postavarul.

Cea mai buna zi din acest sezon a fost 29 decembrie, cand au fost inregistrate 33.034 de urcari cu instalațiile de transport pe cablu.

Pe 28 decembrie au fost 28.330 de urcari, pe 30 decembrie 31.662, pe 31 decembrie 27.883, iar in prima zi a anului 2017 s-au inregistrat 22.330 de urcari pe instalatiile de transport pe cablu din Poiana.

Vifor Rotar