Regina Beatrix a Olandei și Nicolae al României!

„La mine la cârciumă am un portret al lui Ceaușescu pe perete și nu de puține ori am fost intrebat de către clientzii germani „ce caută criminalul ăsta aici”.

Ca să scap de chinul de a explica fiecărui tămpit cine a fost de fapt Ceaushescu, am fotokopiat o pagină din manualul shcolar de „educație civică” unde este prezentată cea mai importantă decorație germană, numită „Bundesverdienstkreuz” și am pus-o in ramă alături de Ceaushescu.

Acolo sunt arătate explicit cele 7 categorii – după importantză – ale acestei decoratzii, precum shi exemplele edificatoare; de pildă, la cea de a doua mai importantă clasificare in ierarhie, anume „Großkreuz besondere Ausführung” găsim nume precum Adenauer, Helmut Kohl, Jehudi Menuhin, Ronald Reagan etc.

Iar la „sublima categorie”, „Sonderstufe Großkreuz”, adică „clasă specială a marii cruci” figurează până-n prezent doar două nume: cel al fostei regine a Olandei Beatrix și cel al lui Nicolae Ceaușescu!

De atunci am o altă problemă; mulți turiști mă intrebă dacă au voie să fotografieze aceste două exponate”…

(sursa:Ion Coja.ro)