Regiunea Autonomă Maghiară, un fel de Ținut secuiesc, polița de asigurare sovietică in România!

STALIN a rămas mereu preocupat de controlul sovietic asupra României

Presiunea asupra teritoriului romanilor a fost o preocupare permanenta a marilor puteri. Cand Gh. Gh. Dej a eliminat “Biroul Moscova” din controlul asupra afacerilor Romaniei, Stalin a impus Regiunea Regiunea Autonomă Maghiară, polița de asigurare sovietică in România! Institutionalizand practic statutul de facto al aceteia de protectorat al Moscovei. Aceasta preocupare sovietica pentru transplantarea in Europa structurilor asiatice ale “regiunii autonome”.

La noi a fost total: unica in cadrul Blocului Sovietic. Regiunea Autonoma Maghiara era Polita de asigurare a lui Stalin!

Amendamentele lui Stalin la noua Constitutie a Romaniei nu recunoasteau Romania ca stat unitar si sporeau posibilitatea federalizarii Romaniei . Stalin a mai solicitat ca în Constitutie sa fie inclus un preambul in care sa se specifice ca Romania isi datora existenta “istoricii victorii a Uniunii Sovietice” si “eliberarii de catre glorioasa armata sovietica” .

Oficialitatilor romane li se cerea sa-si paraseasca posturile administrative in „maghiarime”, in timp ce le lua locul noua conducere maghiara etnica, numita de adjunctul ministrului de interne, ungurul Janos Vincze (Ion Vințe). Incă o data, romanii au devenit “strainii insultati sau amenintati public” de extremistii locali, iar Bucurestiul nu era capabil sa intervina in vreun fel.

In 1952 existau organizatii etnice de partid in 351 din cele 428 de sate din RAM. Cele 177 sate fara organizatii se aflau in principal in “asezarile romanesti din regiunile Reghin si Targu Mures”.

Romanii din regiune au fost astfel exclusi de la exercitarea vreunei influente politice locale. Lajos Csupor, conducator al RAM de-a lungul intregii sale existente, a mentinut un contact strans cu reprezentantii militari si consulul sovietic din Cluj (in acelasi timp ofiter KGB), De exemplu, militarii sovietici aveau comandamente in Targu Mures, Sfantu Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Sighet, Simleu Silvaniei si Huedin. “Mica Ungarie” creata de Stalin nu a intarit nici loialitatea maghiara fațza de Romania si nici nu a linistit Budapesta. Nici nu fusese aceasta intentia lui Stalin.

Autoritatile din RAM au ramas dependente de protectorii sovietici, populația maghiara a devenit si mai putin atasata de orice identitate civica romaneasca, iar Ungaria a continuat sa faca presiuni pentru concesii teritoriale si o autonomie mai extinsa . Spre exemplu, ambasada Ungariei din Romania a solicitat ca o harta a R A Maghiare sa fie inclusa ca anexa la harta Ungariei, intr-un atlas geografic aflat in curs de pregatire. Ministrul roman de Externe a intrebat daca Ungaria considera ca RAM era parte integranta a Romaniei sau o anexa a Ungariei. Pe 6 aprilie 1955, o delegatie a PCR, formata din Emil Bodnaras , sef, Simion Bughici , Ministrul de Externe si Janos Fazekas , s-au intalnit cu conducatorii partidului Comunist Ungar, Rakosi, Gero si Andras Hegedus, la Budapesta.

Delegatia romana i-a condamnat pe maghiari pentru ca ridicasera pretentii teritoriale, precum si refuzul Budapestei de a recunoaste fara echivoc frontierele stabilite prin tratatul de pace, cat si pedalarea in sistenta a lui Rakosi pe problema Transilvaniei, C a si cum problema posesiei ar fi fost nerezolvata. Romania a solicitat oficial Budapestei sa inchida Biroului de pașapoarte de la Cluj, care fusese infiintat in 1949 pentru a facilita transferul zecilor de mii de cetateni maghiari stabiliti în Transilvania in perioada ocupatiei hortiste. “Singura justificare pentru mentinerea acestui birou”, a declarat Ministrul de Externe roman, era “mentinerea iluziei si sperantei ca problema Transilvaniei nu era definitiv rezolvata”, pozitie care dauna atat Romaniei, cat si Ungariei “ si nu folosea decat dusmanilor nostri” .



Larry L. Watts, „Fereste-ma, Doamne, de prieteni. Razboiul clandestin al blocului sovietic cu Romania„.