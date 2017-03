Reparaţiile curente din şcoli trec în sarcina directorilor

Fiecare şcoală va primi banii pentru reparaţii şi va derula procedurile pentru lucrări. Primăria se va ocupa doar de investiţiile mari în infrastructura şcolară din municipiu şi de reparaţiile urgente. Este una din prevederile proiectului de buget local în Braşov, aflat încă în dezbatere.

Până acum, de reparaţiile pentru întreţinerea şcolilor se ocupa Primăria, în baza unui contract-cadru, care expiră în acest an. De acum, contractele de lucrări vor fi semnate direct de unităţile de învăţământ. Decizia a fost propusă pentru a eficientiza această activitate.

Municipalitatea se va ocupa în continuare de investiţiile în infrastructura şcolară, dar şi de reparaţiile urgente. Directorii de şcoli vor fi instruiţi în legătură cu procedurile de achiziţie, iar lucrările pot demara imediat după terminarea anului şcolar spune viceprimarul Costel Mihai.

Conducerea Inspectoratului Şcolar vede cu ochi buni această schimbare.

Potrivit prof. Ioan Negrilă, inspector şcolar adjunct IŞJ Braşov, în alte localităţi deja se procedează sub această formă, pentru că directorii pot şi ştiu cel mai bine ce trebuie să facă fiecare în unitatea de învăţământ din punct de vedere administrativ.

Pentru acest an, suma totală propusă în bugetul local pentru repararea şi întreţinerea şcolilor este de peste 2, 9 milioane lei, pentru grădiniţe, şcolile gimnaziale şi licee.

Pe de altă parte, municipalitatea vrea ca în acest an să facă şi un inventar al sistemelor de supraveghere şi de siguranţă din şcoli – camere video, sisteme de acces, sisteme de alarmare la incendii.

Următoarea etapă va fi implementarea sistemelor de siguranţa în şcolile lipsite de aceste dispozitive. În 9 şcoli braşovene, dotarea cu aceste sisteme a fost efectuată cu fonduri europene, în altele, cu fonduri proprii.

