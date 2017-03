Republica Moldova, fără cetățenii ei, devine doar un teritoriu, un pământ al cărui preț scade cu fiecare om ce-l părăsește!

În fiecare avion ce decolează de pe Aeroportul Chișinău este cel puțin un om care a decis să-și ia amintirile și să părăsească pentru totdeauna Republica Moldova .

Unii ar zice că este dreptul fiecăruia de a alege unde să-și trăiască viața. Dar oare nu avem noi o datorie față de Patrie?

În urmă rămân sate pustii, bătrâni bolnavi și neputincioși, copii deseori condamnați la analfabetism, o țară care va fi iubită de străini. Ei, străinii, sunt cei care vor veni și vor investi în Republica Moldova și peste ani o vor numi ”Patrie”.

Republica Moldova, fără cetățenii ei, devine doar un teritoriu, pământ al cărui preț scade cu fiecare om ce-l părăsește. Într-o discuție privată cu unul dintre analiștii politici de la noi (din Basarabia), am prins o frază: „în curând străinii vor veni și vor cumpăra sate întregi la preț de nimic”. Este adevărat, în prezent, în satele care devin tot mai pustii, îți poți cumpăra case cu grădină, cu livadă, cu nucul sub care au crescut generații întregi, cu doar câteva mii de euro.

Și azi în școli mai întâlnești hărți ale Republicii Moldova pe care este scris că pe acest petic de pământ locuiesc 4,4 milioane de oameni. De ce ne mințim copii încă de pe băncile școlii? De ce această cifră falsă este trecută în cărțile de geografie? Ne mințim sau visăm că acel milion de suflete plecate în alte țări se va întoarce înapoi? Dar când? Unde găsim motivația de a rămâne acasă, în Moldova. Nici azi nu avem o cifră exactă a cetățenilor rămași în țară.

Datele Recensământului din 2014 au rămas încă necunoscute și pot fi puse ușor la îndoială. Încă în 2012-2013, ONU prognoza că până în 2050 populația Republicii Moldova va ajunge sub două milioane de locuitori. Părerea mea e că vom ajunge ușor sub un milion dacă nu facem ceva cu motivația noastră de a rămâne acasă. Dar cine ne motivează? Părinții care muncesc la „case domnești” în țări străine? Buneii care abia de-și duc zilele, fiind condamnați să existe cu o pensie mizerabilă?

În condițiile în care tinerii pleacă și rămân numai bătrânii, Republica Moldova riscă să se confrunte, în scurt timp, cu mari probleme demografice .

Mortalitatea este în creștere, natalitatea în scădere, iar diferența dintre acestea crește an de an. Aceste procese nu mai pot fi oprite. Speranța de viață a moldovenilor este cea mai mică din Europa. Trăim cu 10 ani mai puțin decât cetățenii altor țări. Dăm vina pe autorități de fiecare dată când nouă nu ne merge bine. Ce se va întâmpla cu moldovenii din Marea Britanie după Brexit? Pentru a ridica țara din genunchi, ar trebui să investim în sănătate, în primul rând. Moldovenii spun: Să ai sănătate și le vei face pe toate!

Hai sa fiu optimist ! Republica Moldova poate deveni o țară în care să-ți dorești să trăiești. Trebuie doar să ne concentrăm mai mult pe calitatea vieții. Să nu așteptăm să ne îmbolnăvim și apoi să dăm vina pe sistemul de sănătate că sunt scumpe medicamentele sau serviciile medicale sunt de calitate proastă. Trebuie să începem de la noi, de la modul nostru de viață. Să avem grijă ce le punem în farfurie copiilor, și nu să alergăm după haine și gadgeturi fițoase. Să-i educăm pe copii să facă sport, în loc să stea ore în șir în fața calculatorului.Deci avem calculatoare! Să facem ordine în viața noastră, în casa și ograda noastră, pe uliță sau în curtea blocului. Și așa zi de zi, an de an, să punem umărul la schimbarea situației în țară.

Să nu uităm că destinațiile pe care azi le alegem, fie Franța, Marea Britanie, SUA sau altele, sunt țări în care oamenii și-au dat seama că bunăstarea întregii societăți depinde de gradul de responsabilitate a fiecărui cetățean. Fiți mai buni. Vizitați alte țări, dar nu uitați să vă întoarceți acasă! (sursa: Sputnik. md)