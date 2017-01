Rețetă verificată – cum să scapi de gripă in două zile!

Este cunoscut faptul ca o gripa te tine bocat o saptamana fara tratament si sapte zile cu tratament. Ca este mult adevar aici o stiti probabil pe propria piele. Dăunăzi chiar intr-un clip publicitar se spunea ca, daca urmezi tratamentul cu o anumita „licoare X”, se va scapa de gripa in …opt zile! Observati, cele mai multe reclame sunt pentru medicamente, tratamente, suplimente alimentare si …farmacii, asta pentru ca romanii prefera sa se trateze singur cand au probleme.

Pentru a veni in ajutorul celor care vor o reteta care rezolva gripa intr-un timp mult mai scurt va oferim o varianta garantata si verificata.

De cele mai multe ori virusul gripal care circula an de an in sezonul rece este rezistent la tratamentele obisnuite naturiste sau alopate, asta pentru ca isi tot modifica structura. Nu cedeaza nici la usturoi, ceapa, bitter suedez, echinaceea, apa cu sare etc. De medicamentele din farmacii nu mai vorbesc ca parca, de multe ori, o agraveaza, iar antibioticele pot masca pneumonii foarte grave.

Totusi gripa cedeaza la …cuisoare !!!

Cum procedati? Puneti 2-3 cuisoare intr-o cana peste orice ceai doriti, recomandam sa folositi echinaceea sau menta si turnati apa clocotita. Deci o infuzie!

Nu fierbeti cuisoarele – doar opariti-le, apoi rontaiti 1-2 cuisoare-incet, maruntite tinute in gura cat mai mult timp si mai apoi inghitite.

Repetati de 3-4 ori pe zi-neaparat inainte de culcare.

Pentru cei care se stiu alergici la „ceva” – orice – sa un test simplu si la indemana. Sa se incerce initial doar cu 1/2 de cuisoara si sa vada reactia.

Daca nu sunteti alergici (putin probabil) in 2 zile sunteti sanatosi.

Iza M.