Reunire sub semnul necunoscutului : ,,Îmbucurător este faptul că jucătorii au venit la pregătire”, susţine secundul ,,stegarilor”, Mihai Stere

FC Braşov a avut programată luni reunirea lotului, în vederea declanşării campaniei de pregătire de iarnă. De la reunirea lotului a lipsit chiar antrenorul principal, Cornel Ţălnar, afla la Bucureşti. Prima mişcare după revenirea din vacanţă a fost condusă de antrneorul secund, Mihai Stere şi de antrenorul cu portarii, Andrei Şanta, supervizaţi de managerul Vasile Dochiţa.

Antrenorul secund Mihai Stere a participat, alături de jucătorul Ştefan Grigorie, la o conferinţă de presă, unde a spus : ,,Din respect pentru suporterii aceste echipe şi pentru mass media, am venit la această conferinţă de presă, în locul antrenorului principal, care este la Bucureşti. Multe nu s-au schimbat faţă de anul trecut. Îmbucurător este faptul că jucătorii au venit la antrenament şi, după o discuţie pe care am avut-o cu ei, mi-am dat seama că sunt dornici să se pregătească, în ciuda incertitudinii care planează asupra clubului. Este foarte bine că au venit aproape toţi jucătorii, mai puţin cei doi învoiţi, Istrati şi Leca şi de cei care au plecat. Din cei veniţi la reunirea lotului, niciun jucător nu şi-a manifestat intenţia să plece de la echipă”.

Situaţia lotului FC Braşov este următoarea :

Portari – Iacob, Caucă, Ignat; jucători de câmp : Poverlovici, I.Şerban, Vagner, Stan, Ciobanu, Băjan, Sburlea, I. Popa, Vl. Munteanu, Manole, Goge, P. Iacob, Grigorie, H Popa, Răducan, Răchişan, Avram; învoiţi – Leca şi Istrati; nu mai fac parte din lot: Cordoş, Răsdan, Săftescu, Petra.

Pe agenda echipei urmează vizita medicală şi, în această săptămână, o eventuală plecare într-un cantonament montan, pentru încărcarea bateriilor. În ceea ce priveşte cantonamentul extern, nu se ştie încă nimic concret, din cauza situaţiei financiare a clubului. Dealtfel, administratorul judiciar, Cosmin Gheorghe, spunea vis a vis de finanţele clubului : ,,În acest moment, sunt bani pentru cantonamentul la munte şi, parţial, pentru salarii”. Deocamdată, atât!…Cert este că urmează o pregătire sub semnul incertitudinii, cu jucătorii, conducătorii şi suporterii care nu pot anticipa nimic legat de ceea ce se va întâmpl într-un orizont de timp scurt…

La prima şedinţă de pregătire, jucătorii au alegat pe zăpada îngheţată din jurul terenul de joc de la ,,Tineretului”

Dorin Duşa