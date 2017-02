REZIST! – Un scenariu extraterestru, cu omuleţi verzi, evident…

Ştiti că sunt artist şi artist fiind, nu pot avea credibilitate pentru că, pur şi simplu credibilitatea nu este în fişa postului meu by default. “Să ne pregătim pentru ce urmează! E mai mult decât o nemulţumire socială” Claudiu Lucaci – TVR.Mă tem de un „eveniment” cu impact emoţional major în pregătire. Când 50 de organizaţii media străine trimit echipe de jurnalişti, angajând uriaşe resurse financiare, umane şi tehnice de transmisie pentru un eveniment extern , aici la noi în #România, eveniment care nu avea cum să aibă un potenţial de dezvoltare sau o durată care să justifice sutele de mii de euro alocate, atunci mă tem că altceva este pe cale să se întâmple.

Nu am fost la proteste în Piaţa Victoriei, îmi cunoaşteti opinia despre aceste proteste ca o lovitură de stat, infestate de politicieni, cu foşti miniştri la braţ cu protestatarii fără o cauză obiectivă. Politicieni la protest urlând că au pierdut puterea?! Ce protest este acesta susţinut de giganţii bancari cu probleme de dosar la DNA si u n preşedinte care încalcă grav constitutţia şi legile securităţii naţionale mergând la un protest neautorizat pentru a instiga români contra români. Nici la protestul de la Cotroceni nu am fost şi nu pentru că nu cred în el, ci pentru că nu am vrut să iau partea nimănui. Prietenii mei verzi cu antenuţe, şi nu alea vândute lu’ Voiculescu, îmi şoptesc în ureche cum că acum toate piesele sunt pe tabla de joc deja, la vedere şi mă tem că până la un cumplit deznodământ nu mai este mult.

Cred că am un preşedinte inconştient pentru că numai un inconştient poate îndemna cetăţenii împotriva propriilor concetăţeni. Numai un delir înspăimântător sau o frică teribilă de eventuale consecinţe îngrozitoare ale unui ordin primit şi neexecutat de la stăpâni poate face un preşedinte să aducă ţara în pragul uni război civil, alegând între români pe ai lui, restul fiind astfel declaraţi duşmani. Iohannis ar trebui arestat şi condamnat pentru asta. Extratereştrii mei mici şi verzi din urechea dreaptă îmi spun că preşedintele va sparge PSD-ul din interior pentru “Guvernul meu 2”. Sincer, nu îl cred capabil pe d.nul preşedinte de o aşa inteligenţă. Cineva care lucrează 3 zile pe săptămână ca preşedinte nu poate fi atât de inteligent decât prin delegare. Pur şi simplu nu cred.

Din nefericire pentru România – aliatul şi creatorul de drept şi de fapt al preşedintelui Iohannis – este SRI-ul, cunoscut altfel ca Serviciul Român de Informaţii. Numai SRI poate face asta, ajutat, nefiresc de alte servicii secrete, ale altor state “democratice” europene. Iohannis nu, sub nici o formă. Eu încă cred şi mă agăţ de speranţa că nu întregul SRI este de partea unui ansamblu de politici care nu au nimic de-a face cu binele României ci cu răul ei. Extraterestru fiind şi eu deja, aud despre Maidan cum că ar fi fost opera serviciilor secrete franceze, noi l-am avut pe Cioloş pentru ca Colectiv. Omul fără steag, dar cu o mărturie nelegală la Ministerul Agriculturii în faţa unei judecătoare excluse din magistratură pentru diverse. Cioloş, omul care a băgat în puşcărie oameni nevinovaţi, şi odată cu ei, pe patronul unei instituţii de presă, singura care îl putea bloca eficient. Cioloş, omul cu legături apropiate de serviciile secrete franceze, fără slujbă, pus în fruntea unui guvern zero, cu multe miliarde pe minus în gestiune la plecare.

Cred că acum în România, în Bucureşti se bat pe un câmp de bătălie ca o rană tot feluri de interese financiare, pentru că despre bani este vorba în cele din urmă. Potrivit aceluiaşi scenariu extraterestru al meu, este evident că lovitura de stat a fost anulată de americani în noaptea de dinaintea discursului preşedintelui din parlament pe motiv de Deveselu. Deveselu este capul lor de pod din Europa spre Asia, apoape de Rusia. Dacă veşnicia s-a născut la sat, atunci România a fost salvată de război civil în satul ăla amărât.

Omuleţii verzi îmi spun că Europa, cu tot ce înseamnă ea ca interese coloniale în ceea ce ne priveşte, este în conflict cu America şi că din păcate intersecţia intereselor americane, europene (franceze şi germane), englezeşti sau ruseşti este acum aici la noi. Cumva (daca am lua exemplul BUN al Ungariei) tocmai cu Rusia nu ar trebui să fim în relaţii “reci” acum şi asta nu mai ţine de extratereştri. Fie şi numai pentru că este vecină cu noi, imediat chiar aici lângă casa noastră.

Păcat nu avem oameni de stat care să vadă că este o imensă si traditionala pentru noi, o uriaşă piaţă de consum pentru noi dacă am reuşi să intrăm cu puţinele noastre produse pe piaţa lor. Lumea nu mai este deloc cea de acum 5-10 ani, cu atât mai puţin cea de acum 50 de ani şi dacă mergi mereu cu privirea întoarsă spre înapoi, spre trecut, sigur nu ai să vezi prăpastia ce poate apărea înaintea paşilor tăi.

Revenind la extratereştri, Omuleţii verzi văd coincidenţe şi sunt sceptici când văd prea multe coincidenţe. Colectiv, Bamboo, apariţia preşedintelui în mijlocul protestatarilor şi instigarea lor la lovitură de stat . Coincidenţe fireşti desigur. Sunt 50 de organizaţii media străine cu echipe de jurnalişti, echipamente, cu resurse financiare, umane şi tehnice de transmisie uriaşe dislocate aici şi încă nu au plecat! Cum se vor putea justifica în faţa proprietarilor uriaşele sume de bani alocate unui eveniment în care nu se întâmplă nimic?! Protestele, deşi fără obiect, continuă. Ce se aşteaptă?! Al Jazeera în Bucureşti la proteste în Piaţa Victoriei?! Ştiu că un aşa scenariu vine de la extratereştri şi că un aşa scenariu extraterestru nu este credibil aici în lumea reală.Ş Mă tem tare mult că scenariul ăsta extraterestru îl reprezintă pentru nişte minţi bolnave apariţia terorismului aici la Bucureşti.



Singurul eveniment cu impact emoţional major posibil care să justifice uriaşele sume de bani alocate în condiţiile date este, în opinia mea, “terorismul” aici în faţa Guvernului României.Prefer să scriu asta cu omuleţii mei verzi din cap, încercând să previn o nenorocire, şi să mă fac de râs eu şi antenuţele mele, decât să se întâmple ceva rău cuiva, chiar dacă are o credinţă sau o părere diferită de a mea. Vă rog, fiţi cu grijă!Un scenariu extraterestru, de neimaginat, a fost şi la Colectiv.

Mulţumesc,Florin Chilian