RISC SEISMIC MAJOR ÎN LUNA MAI 2017! ATENȚIONARE SPECIALĂ PENTRU PRIMA PARTE A LUNII!!

În ultimii ani multe cutremure au lovit lumea, iar specialistii se tem de un posibil mare seism care s-ar putea produce in Romania. Avertizarile care s-au facut pana acum au fost extrem de vagi si au tinut cont mai degraba de statistica si de ciclurile marilor cutremure. Se sustine ca astfel de cutremure pot avea loc si in tara noastra, mai ales ca ultimul mare cutremur a avut loc acum 39 de ani. Sunt cunoscute cutremurele din anul 1940 si 1977. Se spune ca urmatorul seism de o asemenea anvergura ar urma sa se produca la 37-40 de ani. Specialistii au avertizat ca in Romania se va produce un cutremur mare in acesti ani, cu mentiune speciala pentru 2017.



Publicam avertizarea publicata de cunoscutul fizician si inventator prof. dr. ing. Dan Olaru Mirahorian.

Mirahorian: va rog sa fiti atenti in perioada urmatoare care va ajunge la apogeu al riscului de Luna Plina /Full Moon 10 Mai 2017 in plaja de +/- 3 zile

Din discutia telefonica avuta cu dl ing. Ioan Istrate [a se vedea materialul din subsolul paginii] in urma cu doua zile, cand i-am semnalat o crestere semnificativa a activitatii seism ice planetare, domnia sa m-a anuntat ca va avea loc un seism major in prima parte din luna mai 2017

PS: In apelul telefonic primit pe 3.05 2017 la ora 20:04 de la dl ing Ioan Istrate am fost anuntat ca alerta seismica este pana in 26.05.2017. I-am comunicat ca perioada critica anuntata de mine a fost cea din jurul datei de Luna Plina 10.05. 2017 plus/minus 3 zile, dar domnia sa a insistat asupra prelungirii perioadei de risc seismic pana in data de 26.05.2017

Rog vedeti si „Seismic Center – Predictie si alerta cutremur” unde apare : „ATENTIONARE IN URMATOAREA PERIOADA LUNARA URMEAZA UN SEISM IMPORTANT IN ROMANIA !” [9]DATE DESPRE SEISMUL DIN 3.05.2017

Cutremur in România cu magnitudinea de 4,1- 4,4 grade pe scara Richter azi 3 mai 2017 la ora 8:59

Cutremurul de azi (3 mai 2017) a avut loc la ora 8:59 si s-a produs în zona seismică Vrancea, în apropiere de Buzău, conform informatiilor furnizate de Institutul National de Fizică a Pământului. Seismul a avut loc la o adâncime de 150 de kilometri. Cele mai apropiate orase din zona cutremurului sunt Nehoiu(30km), Covasna(38km) și Întorsura Buzăului(48km). Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs în data de 8 februarie în judetul Buzău si a avut o magnitudine de 5 grade pe scara Richter, seismul fiind resimtit si la Bucuresti. [1][2][3]

2017-05-03 05:59:36.0 UTC ( ora Romaniei 8:59; 2hr 14min ago) 45.57 N 26.50 E 134 4.1-4.4 ROMANIA

Data/Ora Mag Regiune h(km)

08:59:35 4.2 judetul Buzau 137.6km

http://www2.infp.ro/dyfi/30161

New Moon 2017 Apr 26 12:18 —2017 May 25 19:46

Full Moon 2017 Apr 11 6:09 —2017 May 10 21:44



– recent s-a actualizat seismul de mai sus la 5,2

2017-05-03 08:53:38.0

10hr 52min ago

42.32 N 47.00 E 10 5.2 CAUCASUS REGION, RUSSIA

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=588953

Inventarul miscarilor seismice din anul 2017



Un cutremur de 4.4 grade pe scara Richter a avut loc cu puțin timp în urmă în zona Vrancea / 03 mai 2017 / 09:14

https://www.dcnews.ro/cutremur-de-4-4-grade-in-zona-vrancea_541686.html?

Mai multe cutremure cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter au avut loc în România în 2017:

– 26 martie 2017 — Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs, la ora 23.38, în județul Buzău, la o adâncime de 89,2 kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Cele mai apropiate localități de epicentru au fost: Nehoiu (8 kilometri), Întorsura Buzăului (33 kilometri), Covasna (38 kilometri), Vălenii de Munte (38 kilometri) și Slănic (42 de kilometri).

– 8 martie 2017 — Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs la ora locală 15.43, în județul Buzău, la o adâncime de 140,3 kilometri, iar localitățile cele mai apropiate de epicentru au fost: Nehoiu (29 km), Covasna (36 km), Întorsura Buzăului (46 km), Târgu Secuiesc (49 km) și Slănic-Moldova (56 km).

– 7 martie 2017 — Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs la ora locală 4.51, în județul Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la o adâncime de 134,7 kilometri, iar localitățile cele mai apropiate de epicentrul cutremurului au fost: Nehoiu (44 de kilometri), Covasna (51 de kilometri), Odobești (51 de kilometri), Slănic-Moldova (55 de kilometri) și Panciu (57 de kilometri). Mișcarea telurică a avut loc la o distanță de 146 de kilometri de București.

– 8 februarie 2017 — Un cutremur cu magnitudinea 5,1 grade a avut loc în zona Vrancea la 156 de kilometri adâncime și a fost resimțit și la București, fiind urmat de o replică de 3 grade. A fost cel de-al doilea cutremur însemnat din cursul zilei de 8 februarie, după ce dimineața, la ora 11.52 avusese loc un alt seism de 4,2 grade pe scara Richter, tot în județul Vrancea, la o adâncime de 127,5 kilometri.

– 5 ianuarie 2017 — Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs în județul Vrancea, la o adâncime de 140,2 de kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

http://www.stiripesurse.ro/nou-cutremur-maricel-in-zona-seismica-vrancea_1194117.html 3. Nou CUTREMUR important în zona seismică Vrancea

4. Viceprimarul Capitalei a prezentat la inceputul acestei saptamani aparatul ruso-israelian care prezice cutremurele.

Reactia seismologilor

Aurelian Badulescu, viceprimarul capitalei: „Unii dintre cei mai buni specialisti in avertizare respectiv cei din Israel si cei din Rusia, s-au deplasat, ne-au pus la dispozitie un produs care, spre surprinderea noastra, ne avertizeaza cu 4 ore inainte. Nu am spus ca noi am inventat apa rece, dansii au venit cu ea. Daca acel sistem este fezabil, va fi sistemul care ne va permite sa pregatim populatia pentru astfel de situatii. Vad ca este un tanar acolo care rade. Daca dumneavoastra radeti, radeti in alta parte.”

Iata aparatul care, potrivit viceprimarului capitalei este facut de specialisti rusi si israelieni, ne-ar avertiza cu 4 ore inainte ca se poate produce un cutremur. Viceprimarul Aurelian Badulescu sustine ca ionosfera, partea superioara a atmosferei, ar suferi schimbari inainte de un cutremur, astfel ca romanii ar sti din timp de seism.

Bogdan Enescu este cercetator seismolog, stabilit in Japonia in urma cu mai bine de 17 ani, a simtit de multe ori cat de bine e sa stii ca va avea loc un cutremur si povesteste cum functioneaza sistemul implementat de ani buni, la operatorii de telefonie mobila din Tara Soarelui Rasare.

http://www.seismology.sk/ National_Network/national_network_A.html

Seismogram from Kolonické sedlo – KOLS station (Slovakia) – Z component

Seizmogram zo seizmickej stanice Kolonické sedlo – KOLS (Slovensko) – vertikálna zložka

https://watchers.news/2011/10/04/ deep-4-8-earthquake-in-vran cea-worries-romania/ 7. Deep M4.8 earthquake hits Vrancea, Romania



http://ioanistrate.ro/ 8. Blogul oficial ing. Ioan Istrate