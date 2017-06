Roland Garros – Simona Halep, calificată în semifinalele turneului!

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, s-a calificat spectaculos în semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Șlem al anului, miercuri, după o revenire senzațională în sfertul de finală cu ucraineanca Elina Svitolina, câștigat cu 3-6, 7-6 (6), 6-0.

Halep, a treia favorită, a revenit de la 1-5 în setul secund, a salvat o minge de meci în tie break și a dominat clar setul decisiv, reușind să ajungă în a doua ei semifinală la Internaționalele Franței, după cea din 2014, an în care a pierdut finala cu Maria Șarapova. Halep bifează a patra sa semifinală de Grand Slam, celelalte două fiind la Wimbledon (2014) și US Open (2015).

Halep (25 ani) a început catastrofal meciul și s-a trezit condusă cu 5-0, după ce a ratat câteva oportunități de a intra în meci. Simona a avut un reviriment pe finalul setului, a câștigat trei ghemuri la rând, dar în cele din urmă Svitolina (22 ani, 6 WTA) a încheiat setul cu 6-3.

În actul secund, lucrurile au avut o desfășurare similară, cu Svitolina la comandă și Simona Halep chinuindu-se să facă față, iar scorul a ajuns repede la 5-1 pentru ucraineancă, care a luat trei ghemuri la zero. La acest scor, când nimeni nu o mai credea, poate nici chiar Simona, românca a reușit un ghe

m la zero (2-5), apoi a prins curaj, a realizat câteva lovituri remarcabile, ajutată și de șansă și a făcut și un break (3-5), și-a fructificat serviciul (4-5), a câștigat din nou pe serviciul adversarei, restabilind egalitatea (5-5), pentru ca apoi să treacă la conducere (6-5), după cinci ghemuri la rând. Halep a ratat nu mai puțin de patru mingi de set la acest scor, iar Svitolina a împins meciul în tie break. Jocul a fost în continuare pe muchie de cuțit, Svitolina a avut 4-2, dar constănțeanca a reușit trei puncte consecutive și a condus cu 5-4. Svitolina a realizat și ea două puncte la rând (5-6), având minge de meci, dar Simona a rezistat și a întors scorul, câștigând tie break-ul cu 8-6.

În decisiv, Halep a dovedit că are un plus la capitolul moral, iar Svitolina a greșit tot mai mult, astfel că Simona a făcut ghem după ghem, câștigând net, cu 6-0, încheind apoteotic, cu un as.

În cele două ore și 6 minute de joc, Halep a reușit 2 ași, a comis 3 duble greșeli, a avut 26 de mingi direct câștigătoare și a făcut 27 de erori neforțate. Svitolina a avut un as, 2 duble greșeli, a contabilizat 36 de winners, dar și 45 de erori neforțate.

Halep, care a pierdut primul său set la ediția din acest an a turneului de la Roland Garros, o conduce acum pe Svitolina cu 2-1 la meciurile directe: Halep s-a impus cu 6-1, 6-1 în 2013, la Sofia, iar Svitolina a învins-o recent, în finala turneului de la Roma, cu 4-6, 7-5, 6-1, profitând de accidentarea româncei la gleznă.

Simona Halep, care anul trecut s-a oprit în optimi, și-a asigurat acum 530.000 euro și 780 de puncte WTA.

În penultimul act la Roland Garros, Halep o va înfrunta pe numărul trei mondial, Karolina Pliskova (Cehia), pe care o conduce cu 5-1 în meciurile directe.

Prima confruntare a avut loc în 2006, la junioare, într-un turneu din Belgia, când Simona s-a impus cu 7-5, 6-4. În 2015, Halep câștiga cu 6-4, 7-6 (4) în finală la Dubai, iar apoi se impunea și în optimi la Indian Wells, cu 6-4, 6-4.

Anul trecut, Simona învingea cu 6-4, 7-5 în sferturi la Sydney, după care Pliskova se impunea în Fed Cup, cu 6-7 (4), 6-4, 6-2, ultimul duel, disputat anul trecut, la Montreal, încheindu-se tot cu victoria româncei, 6-3, 6-3, în optimi. De remarcat că toate meciurile au avut loc pe hard.

