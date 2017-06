Roland Garros: Simona Halep generoasă, a oferit cadou Jelenei Ostapenko finala turneului!

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko (47 WTA) cu 4-6, 6-4, 6-3, sâmbătă, în finala turneului de la Roland Garros, al doilea Mare Șlem al anului.

Pentru Simona Halep (25 ani) finala avea o miză dublă, primul titlu de Mare Șlem și primul loc în clasamentul mondial, dar această miză a apăsat prea tare pe umerii româncei, care nu a reușit să câștige, deși a controlat finala în cea mai mare parte a timpului.

Halep a avut 3-0 în setul al doilea și 3-1 în decisiv, dar nu a reușit să își păstreze acest avantaj și a înclinat după o oră și 59 de minute, sub tirul loviturilor de lunetistă ale letonei, care a lovit puternic și precis de multe ori.

Simona a început foarte slab meciul, cedând serviciul în ghemul inaugural, la zero. Simona a revenit, a reușit și ea un break, iar apoi a făcut 2-1, cu un ghem la zero. Au urmat două ghemuri la rând luate de baltică (2-3), dar Halep a restabilit egalitatea cu un break la zero (3-3). Halep a trecut în avantaj (4-3), după ce a salvat două mingi de break, Ostapenko a egalat, 4-4, dar românca și-a făcut serviciul, iar apoi a încheiat setul pe serviciul adversarei, cu 6-4, în 36 de minute.

Setul al doilea a început bine pentru Simona, care a luat serviciul în ghemul inaugural, după ce a salvat trei mingi de break. Românca a confirmat momentul bun și s-a desprins la 3-0, sancționând erorile neforțate ale adversarei. Halep a avut trei mingi de 4-0, dar le-a ratat și Ostapenko s-a apropiat la 3-1, fapt care i-a dat multă încredere, reușind o revenire formidabilă. Halep a avut două mingi de 4-2, dar le-a ratat și tânăra letonă (20 ani) a restabilit egalitatea, 3-3, după care a trecut în avantaj, 4-3. Halep a făcut din nou break, 4-4, dar și-a pierdut serviciul fără a face vreun punct, Ostapenko încheind setul cu 6-4.

În decisiv, Halep a luat primul ghem, pe serviciul său, Ostapenko a egalat, dar românca s-a desprins din nou, la 3-1, însă nu a reușit să își consolideze break-ul și adversara a crescut continuu, făcând break pentru 4-3 cu o minge care a lovit fileul. Simona a acuzat șocul și nu a mai reușit să facă nimic până la final, fiind învinsă cu 6-3.

Simona nu a avut niciun as și nicio dublă greșeală, fapt care arată o oarecare pasivitate în jocul său, fiind împinsă de multe ori dincolo de linia de fund de loviturile puternice ale adversarei. Halep a avut un procentaj bun la primul serviciu (73%), însă doar 55% la punctele cu primul serviciu și 30% cu al doilea. Și-a creat 16 mingi de break, însă nu a fructificat decât 6, având 8 winners și 10 erori neforțate.

Ostapenko a reușit 3 ași, a comis 5 duble greșeli, a avut doar 57% primul serviciu în teren, însă 69% la punctele cu acest serviciu și 29% cu al doilea. A avut 19 mingi de break, din care a transformat 8. Letona a reușit nu mai puțin de 54 de winners în acest meci, făcând tot atâtea erori neforțate.

Simona Halep a fost urmărită din tribune în acest meci de ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca, de Nadia Comăneci, de Ion Țiriac, de președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, dar și de fostul campion german Boris Becker etc.

Halep, care de luni va fi numărul doi mondial, s-a ales cu 1.060.000 euro și 1.300 de puncte WTA, iar câștigătoarea va fi recompensată cu 2.100.000 euro și 2.000 de puncte WTA.

Ostapenko a devenit prima câștigătoare a turneului de la Roland Garros fără a fi cap de serie din 1933, fiind și prima letonă care a jucat o finală de Grand Slam. Ea mai jucase trei finale în circuitul WTA (2015 — Quebec City, 2016 — Doha, 2017 — Charleston) și nu câștigase niciuna.

Halep a ajuns la a 25-a finală din carieră, până acum având 15 titluri cucerite. Simona a obținut șase titluri în 2013, la Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova și Sofia, două în 2014, la Doha și București, trei în 2015, Shenzhen, Dubai și Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, București și Montreal, iar anul acesta a câștigat la Madrid.

Halep a mai jucat 10 finale, în 2010 și 2011 la Fes (Maroc), în 2012 la Bruxelles, în 2014 la Madrid, Roland Garros și Turneul Campioanelor, în 2015 la Toronto și Cincinnati, iar în 2017 la Roma și Roland Garros. AGERPRES