Româncele trebuie să recupereze – ocupă doar 10% din locurile în CA a companiilor mari listate

România este în urma celorlalte țări din Uniunea Europeană cu doar 12% dintre pozițiile non-executive ocupate de femei, față de media UE de 23%, iar în consiliile de administrație a companiilor mari listate femeile ocupă doar 10% din aceste locuri, relevă un studiu Deloitte.

„În România, femeile ocupă 10% din locurile din consiliile de administrație a companiilor mari listate, 12% din rolurile non-executive ale celor mai bine cotate companii și 15% din locurile din consiliile de supraveghere ale tuturor companiilor listate la Bursa de Valori București. România este în urma celorlalte țări din Uniunea Europeană cu doar 12% dintre pozițiile non-executive ocupate de femei, față de media UE de 23%. Norvegia, prima țară care a introdus o cotă de diversitate, are procentul cel mare de femei în consiliile de administrație (42%). În Marea Britanie nu există cotă pentru diversitatea de gen, dar 20% dintre locurile din consilii și 3% din pozițiile de conducere din consilii sunt ocupate de femei. Procentul de femei din consiliile de administrație a crescut până la 28% în Italia, însă numărul femeilor care prezidează consiliile a scăzut cu 14% din 2015 și până acum până la 9%”, arată a cincea ediție a studiului Deloitte Women in the Boardroom.

Totodată, la nivel global, numărul de femei prezente în consiliile de administrație s-a dublat sub conducerea unei femei (29%), față de consiliile de administrație prezidate de un bărbat (16%).

Conform sursei citate, procentele sunt „aproape identice” cu cele privind relația dintre o femeie CEO și numărul de femei din consiliile de administrație din compania respectivă (29%), comparativ cu o companie condusă de un CEO bărbat (15%).

De asemenea, studiul menționează că la nivel global, 15% din toate locurile din consiliile de administrație sunt ocupate de femei, cu o creștere de 3%.

„La nivel global, 15% din toate locurile din consiliile de administrație sunt ocupate de femei, o creștere modestă de 3% față de anul 2015, arată Women in the Boardroom, studiul care analizează eforturile a peste 60 de țări de a promova diversitatea de gen în cadrul consiliilor de administrație. Femeile sunt în continuare slab reprezentate în consilii, în ciuda beneficiilor diversității de gen la locul de muncă (o guvernanță corporativă eficientă și o creștere economică mai cuprinzătoare) și a eforturilor continue de îmbunătățire a diversității de gen”, se me nționează în studiul realizat de Deloitte.

În ceea ce privește situația din Statele Unite ale Americii, studiul arată că femeile reprezintă 14% dintre locurile din consiliile de administrație, cu o creștere de 2% față de 2015.

„În Statele Unite ale Americii, doar 14% dintre locurile din consiliile de administrație sunt ocupate de femei, o creștere de numai 2% față de ediția din 2015. În Canada, procentul femeilor aflate în consilii de administrație a crescut până la 18%, cu 5% mai mult față de 2015. În America Latină și de Sud, doar 7% dintre locurile din consilii sunt ocupate de femei și numai 2% dintre pozițiile de conducere dintr-un consiliu sunt ocupate de femei”, conform studiului.

‘La Deloitte promovăm activ diversitatea de gen prin intermediul unor serii de inițiative. Credem că este importantă implementarea unor măsuri printr-un efort comun, cum ar fi crearea unei entități oficiale care să colecteze informații privind diversitatea de gen din companii, cu scopul de a promova transparența prin practici de guvernanță corporativă, dar și o cultură mai inclusivă prin intermediul cursurilor și al unor ambasadori care pot disemina în mod eficient programele respective, și care pot arăta beneficiile diversității de gen pentru o organizație’, a spus Madeline Alexander, Partener și lider pentru diversitate Deloitte România.

MSCI ESG Research Inc. a colectat pentru Deloitte Global date privind diversitatea de gen din consiliile de administrație din peste 7.000 de companii din 44 de țări din Asia Pacific, America și EMEA. Informațiile au fost strânse până la 15 decembrie 2016. regiuni.

Sursa: AGERPRES