Romania, a doua tara din UE la ponderea specialistilor IT – femei

​Bulgaria si Romania ocupa primele doua locuri in Uniunea Europeana in privinta ponderii femeilor in randul specialistilor in tehnologia informatiei si comunicatii de pe piata muncii, potrivit celor mai recente date disponibile, prezenate miercuri de Biroul european de statistica Eurostat.

Potrivit datelor Eurostat, In Bulgaria 27,7% dintre specialistii IT&C erau femei, in anul 2015, iar in Romania ponderea femeilor cu aceasta specializare era de 27,2%. Pe locul al treilea s-a situat Letonia, cu o pondere de 24,7% a femeilor in randul specialistilor IT&C de pe piata nationala a muncii.



Ponderea femeilor in randul specialistilor IT&C. Sursa: Eurostat

Tarile in care femile erau cel mai slab reprezentate in randul specialistilor IT&C erau: Cehia (9,9%), Slovacia (11,4%), Ungaria (11,9%). Media Uniunii Europene era de 16,1% – ponderea femeilor pe piata muncii in domeniul IT&C.

In anul 2015, erau aproape 8 milioane de specialisti IT&C pe piata muncii a Uniunii Europene, conform Eurostat.



Ponderea femeilor in randul studentilor in IT&C. Sursa: Eurostat

Romania a fost pe un loc fruntas si in privinta ponderii fetelor in randul studentilor la specializari de tehnologia informatiei si comunicatii, comparativ cu celelate state UE. Aici calsamentul a fost urmatorul:

1. Bulgaria – 34,4% (date din 2015)

– 34,4% (date din 2015) 2. Belgia – 32,2% (date din 2014)

– 32,2% (date din 2014) 3. Grecia – 31,2% (date din 2014)

– 31,2% (date din 2014) 4. Romania – 29,3% (date din 2015).

In toata Uniunea Europana, erau 1,4 milioane de studenti la tehnologii ale informatiei si comunicatii, din care 17,2% erau fete, conform datelor Eurostat pe anul 2015.