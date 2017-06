România, în lumea a treia a fotbalului!

Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal va lansa în 2018 o nouă competiţie, Liga Naţiunilor, destinată echipelor naţionale, care va înlocui meciurile de pregătire! La noua competiţie continentală vor participa cele 55 de prime reprezentative ale membrilor forului european.

Echipele vor fi împărţite în patru divizii valorice, A, B, C şi D, pe baza coeficientului naţional, valabil la încheierea actualelor preliminarii europene ale Cupei Mondiale din 2018 (15 noiembrie 2017).

În acest moment al preliminariilor pentru CM 2018, găzduit de Rusia, dacă ar fi fost deja implementată competiţia, România ar fi în eşalonul al treilea valoric, adică într-un fel de lume a treia a fotbaluliui, alături de Ungaria, Danemarca, Grecia, Albania, Serbia, Muntenegru, Israel, Scoţia, Bulgaria, Norvegia, Cipru, Lituania, Azerbaidjan şi Belarus.

Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franţa, Elveţia, Italia, Anglia, Polonia, Croaţia, Islanda, Suedia ar alcătui grupa A, în timp ce Slovacia, Rusia, Olanda, Ucraina, Bosnia-Herţegovina, Austria, Irlanda, Irlanda de Nord, Turcia, Ţara Galilor, Cehia şi Slovenia ar face parte din grupa a doua valorică. Faza grupelor va avea loc din septembrie 2018 până în noiembrie 2018, iar Final Four-ul, valabil doar pentru Divizia A, în iunie 2019. Câştigătoarele grupelor din Diviziile B, C, D promovează, echipele clasate pe ultimele locuri în fiecare grupă în Diviziile A, B, C retrogradează.

Liga Naţiunilor va oferi capii de serie la preliminariile europene ale turneelor finale ale Campionatelor Europene şi Mondiale, dar şi patru din cele 24 de echipe participante la Campionatul European din 2020.

D.D.