Romania, locul 5 in Europa la consumul de alcool, imediat dupa Rusia (raport OMS)

Romania ocupa locul al cincilea in topul tarilor europene prin prisma consumului de alcool pur per locuitor, potrivit unui raport oficial realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), aferent anului 2016.

Topul a fost realizat pe baza datelor oficiale referitoare la consumul total de alcool pur per locuitor, pentru persoane in varsta de cel putin 15 ani, in anul 2016.Romania ocupa pozitia a cincea in acest clasament, cu un consum total de alcool pur per locuitor de 13,7 litri. Pe acelasi loc se afla Cehia.

Prima pozitie este ocupata de Lituania, cu un consum total de alcool pur per locuitor de 18,2 litri.

Belarus se afla pe locul al doilea, cu un consum total de alcool pur de 16,4 litri, iar podiumul este completat de Republica Moldova, cu 15,9 litri.

Federatia Rusa devanseaza cu o pozitie Romania in acest clasament, ocupand locul al patrulea, cu un consum total de alcool pur per locuitor de 13,9 litri.

Topul 10 este completat de Croatia (13,6 litri), Bulgaria (13,6 litri), Belgia (13,2 litri) si Ucraina si Estonia (ambele cu 12,8 litri).